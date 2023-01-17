【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻　暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

網易 （09999） 與動視暴雪（美：ATVI）去年起多次傳出未能延長中國發行遊戲協議達成共識，暴雪去年11月宣布今年1月23日終結雙方14年關係。網易曾公開批評暴雪單方面公布決定，暴雪最新在社交平台稱，上周曾再次接洽網易，將現有協議順延6個月，但最終都是未能取得共識。

暴雪宣布，會按早前公告於1月23日停止中國「國服」遊戲服務。預計涉及遊戲包括《魔獸世界（World of Warcraft）》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III：重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》。

暴雪中國在信上又提及，正努力尋找新合作夥伴，期望網易能妥善處理玩家數據及退款申請。

暴雪發出通告後，網易股價未有受太大波動，跌0.8%，現報132.8元，成交額3.07億元。

暴雪中國公告全文如下：

親愛的國服玩家們：

暴雪中國想通過今日這封信，對暴雪娛樂在中國地區遊戲服務狀況向大家說明。

暴雪中國明白，自網易相關公告發布以來，這段時間大家都很煎熬，服務商亦深感憂慮。暴雪用於將玩家放首位，不論各位來自世界那個角落，大家對未來的不確定感，讓已服務玩家社區20年的暴雪同事們感痛苦。

許多暴雪同事都是遊戲玩家，通過遊戲結識了許多終生摯友，收穫了許多珍貴回憶。這些遊戲空間對企業的同事意義重大，他們進行享受樂趣，成一個熱愛遊戲的玩家，非常理解遊戲對人們的重要。許多國服玩家也發來消息和郵件分享感受，不能玩最喜歡遊戲的痛苦，玩家與暴雪遊戲及早期經典遊戲的共同成長經歷，從那時起以致食暴雪遊戲玩家，讓暴雪國服員工唏噓感歎。

同事們作為遊戲玩家個人體會，及玩家所表達的懊惱，服務商上周再次於網易接觸並尋求協助，探討現有的，機遇網易於2019年已同意的既定條款協議，順延6個月，讓大家得意不受干擾繼續遊戲，暴雪也能繼續探索未來在國服地區合理的長遠的發展道路。不幸的是，網易並未在上周順延談判後，接受關於順延現有服務協議提議，因此暴雪中概股將不得佈准招網易之停服公告於1月23日終止遊戲服務。

鑒於不幸的結果，暴雪中國想重申對玩家的承諾，分享目前最新消息：

妥善封存大家的遊戲進度、物品裝備和美皓會議，對於暴雪每位同事依然，尤其重要，創造暴雪世界是為讓各位感覺到自己屬於其中一部分。暴雪中國希望各位能夠從先前離開的地方繼續前進，願網易可准招此前公告，妥善封存所有玩家遊戲數據。

如去年11月17日公告提及，針對玩家遊戲內已充值但為消耗的網絡遊戲細膩貨幣及付費購買且未失效的遊戲時間（如有），預期網易將開通退款申請渠道，呼籲玩家留意網易的退款相關信息發布。

暴雪中國已與多個與我們一樣擁有遊戲為先價值的潛在合作方開展會談，會先選擇這樣的潛在合作夥伴，能為玩家提供高質量且穩定的遊戲服務，能在遊戲內外營造積極遊戲環境，且能和暴雪中國一起盡力將遊戲帶回給玩家，未來將分享新進展。

遺憾的是，網易不願與暴雪中國尋找一家新合作方期間，機遇現有合作條款將遊戲服務順延六個月，讓大家能繼續遊戲。暴雪中國不會因此放棄，仍會竭力，希望大家明白，事情仍未結束，暴雪仍會能力尋找懷共同信仰的合作夥伴。