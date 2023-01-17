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【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成　小鵬：受惠整車成本下跌

股市 17:55 2023/01/17

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【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成

Tesla（美：TSLA）年初調低國產版Model 3、Model Y減價後，小鵬汽車 （09868） 最新在社交平台公布，即日啟動小鵬G3i、P5、P7的新年新價格體系，而在公告發布前一年內訂購G3i、P5、P7的首任車主，小鵬汽車也將同步予以「新春回饋」。

小鵬汽車今日股價反覆向下，午後曾跌逾3%，收市跌2.3%，報37.5元，成交3.9億元。

小鵬汽車三車型新定價　較去年11月減約一成

參考最新海報和去年11月報導，以三款車款的入門型號計，小鵬汽車是次減價幅度逾一成。

「P3i 460G+」價格由16.89萬元（人民幣，下同）減至最新14.89萬元，「P5 460G+」價格由17.99萬元減至15.69萬元，「P7 480G」由23.99萬元減至20.99萬元。

車型 版本 新定價（萬元人民幣） 去年11月定價（萬元人民幣） 下調幅度
G3i 460G+ 14.89 16.89 -11.8%
460N+ 16.39 18.89 -13.2%
520N+ 17.69 20.19 -12.4%
P5 460G+ 15.69 17.99 -12.8%
460E+ 17.49 19.79 -11.6%
550G 17.09 19.39 -11.9%
550E 18.89 21.19 -10.9%
550P 20.29 22.59 -10.2%
P7 480G 20.99 23.99 -12.5%
480E 22.99 25.99 -11.5%
586G 22.99 25.99 -11.5%
625E 24.99 28.59 -12.6%

Tesla 減價後曾惹近期訂購的內地消費者不滿，小鵬汽車宣布減價時，同時向已訂車客戶提供額外優惠。小鵬汽車表示，在此公告發布前一年內訂購小鵬G3i、P5、P7的車主，可獲延長整車質保至「10年／20萬公里」和4年基礎車輛保養服務。

小鵬汽車：受惠整車成本下降

Tesla月初將國產版Model 3內地入場價由26.59萬元減至22.99萬元，Model Y入場價由28.89萬元減至25.99萬元，當時已有分析指，小鵬P5、P7與Tesla減價後車款定價接近，小鵬汽車料需調整價格競爭。

小鵬汽車回應查詢時稱，今次是正常的價格調整，受惠於整車成本下降，並希望旗下智能汽車產品得到普及，讓更多消費者享受智能和科技給美好生活和出行帶來的改變，更多人儘早體驗到不一樣的智能汽車。

小鵬汽車表示，未來會加強供應鏈管理、成本控制、生產效率、車主服務等環節，讓更多人享受到科技帶來的變革。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

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【電動車】小鵬理想齊插6%　受累國產Tesla再度減價　小鵬：按自身情況調整售價

編輯：麥德銘

港股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868）
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