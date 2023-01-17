hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！
【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成 午後跌幅曾擴至逾3%
股市 14:21 2023/01/17
Tesla（美：TSLA）年初調低國產版Model 3、Model Y減價後，小鵬汽車 （09868） 最新在社交平台公布，即日啟動小鵬G3i、P5、P7的新年新價格體系，而在公告發布前一年內訂購G3i、P5、P7的首任車主，小鵬汽車也將同步予以「新春回饋」。
小鵬汽車今日股價反覆向下，午後曾跌逾3%，最新跌2.2%，報37.55元，成交2.4億元。
小鵬汽車三車型新定價 較去年11月減約一成
參考最新海報和去年11月報導，以三款車款的入門型號計，小鵬汽車是次減價幅度逾一成。
「P3i 460G+」價格由16.89萬元（人民幣，下同）減至最新14.89萬元，「P5 460G+」價格由17.99萬元減至15.69萬元，「P7 480G」由23.99萬元減至20.99萬元。
|車型
|版本
|新定價（萬元人民幣）
|去年11月定價（萬元人民幣）
|下調幅度
|G3i
|460G+
|14.89
|16.89
|-11.8%
|460N+
|16.39
|18.89
|-13.2%
|520N+
|17.69
|20.19
|-12.4%
|P5
|460G+
|15.69
|17.99
|-12.8%
|460E+
|17.49
|19.79
|-11.6%
|550G
|17.09
|19.39
|-11.9%
|550E
|18.89
|21.19
|-10.9%
|550P
|20.29
|22.59
|-10.2%
|P7
|480G
|20.99
|23.99
|-12.5%
|480E
|22.99
|25.99
|-11.5%
|586G
|22.99
|25.99
|-11.5%
|625E
|24.99
|28.59
|-12.6%
小鵬汽車同時宣布，在此公告發布前一年內訂購小鵬G3i、P5、P7的車主，可獲延長整車質保至「10年／20萬公里」和4年基礎車輛保養服務。
相關文章：
【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成 美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）
【電動車】小鵬理想齊插6% 受累國產Tesla再度減價 小鵬：按自身情況調整售價
編輯：麥德銘
看文章 ・ 賺取 ET Points