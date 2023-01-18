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【電動車】小鵬挫逾3% Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成 小鵬：受惠整車成本下跌
Tesla（美：TSLA）年初調低國產版Model 3、Model Y減價後，小鵬汽車 （09868） 最新在社交平台公布，即日啟動小鵬G3i、P5、P7的新年新價格體系，而在公告發布前一年內訂購G3i、P5、P7的首任車主，小鵬汽車也將同步予以「新春回饋」。
小鵬現再挫3.6%，報36.2元，創逾一年月低。
小鵬汽車三車型新定價 較去年11月減約一成
參考最新海報和去年11月報導，以三款車款的入門型號計，小鵬汽車是次減價幅度逾一成。
「P3i 460G+」價格由16.89萬元（人民幣，下同）減至最新14.89萬元，「P5 460G+」價格由17.99萬元減至15.69萬元，「P7 480G」由23.99萬元減至20.99萬元。
|車型
|版本
|新定價（萬元人民幣）
|去年11月定價（萬元人民幣）
|下調幅度
|G3i
|460G+
|14.89
|16.89
|-11.8%
|460N+
|16.39
|18.89
|-13.2%
|520N+
|17.69
|20.19
|-12.4%
|P5
|460G+
|15.69
|17.99
|-12.8%
|460E+
|17.49
|19.79
|-11.6%
|550G
|17.09
|19.39
|-11.9%
|550E
|18.89
|21.19
|-10.9%
|550P
|20.29
|22.59
|-10.2%
|P7
|480G
|20.99
|23.99
|-12.5%
|480E
|22.99
|25.99
|-11.5%
|586G
|22.99
|25.99
|-11.5%
|625E
|24.99
|28.59
|-12.6%
Tesla 減價後曾惹近期訂購的內地消費者不滿，小鵬汽車宣布減價時，同時向已訂車客戶提供額外優惠。小鵬汽車表示，在此公告發布前一年內訂購小鵬G3i、P5、P7的車主，可獲延長整車質保至「10年／20萬公里」和4年基礎車輛保養服務。
小鵬汽車：受惠整車成本下降
Tesla月初將國產版Model 3內地入場價由26.59萬元減至22.99萬元，Model Y入場價由28.89萬元減至25.99萬元，當時已有分析指，小鵬P5、P7與Tesla減價後車款定價接近，小鵬汽車料需調整價格競爭。
小鵬汽車回應查詢時稱，今次是正常的價格調整，受惠於整車成本下降，並希望旗下智能汽車產品得到普及，讓更多消費者享受智能和科技給美好生活和出行帶來的改變，更多人儘早體驗到不一樣的智能汽車。
小鵬汽車表示，未來會加強供應鏈管理、成本控制、生產效率、車主服務等環節，讓更多人享受到科技帶來的變革。
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編輯：麥德銘