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【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁

環球社會熱點 14:39 2023/01/17

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網球四大滿貫賽事之一﹑澳洲公開賽日前正式揭幕。賽會原先未有禁止球迷展示國旗，但首圈一場由俄羅斯與烏克蘭球手對陣的女單賽事上，有球迷公開展示俄羅斯國旗，賽會隨即立即禁止賽場內出現俄國旗。

【烏克蘭戰爭】烏要求盟友加快軍援 俄軍續轟多地 【下一頁】

周一（16日）舉行的首圈女單比賽中，烏克蘭Kateryna Baindl迎戰俄羅斯Kamilla Rakhimova時，場邊有球迷展示俄羅斯國旗。烏克蘭球迷隨即通報警方及保安，指摘有關人士譏諷Baindl。

有球迷事後受訪時批評，有關人士的行為十分危險，直言俄烏仍在交戰，而且展示俄羅斯國旗者離球手極近，指摘對方有意冒犯烏克蘭球手。

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大坂直美宣布懷孕曬超聲波照 預告2024年復出 【下一頁】

但俄羅斯球迷表示，展示國旗純粹為支持Rakhimova。球迷稱可能有人認為舉動不受歡迎，但自己亦只做出一名球迷會做之事，絕對沒有取笑或不尊重他人。

澳網賽會原本允許球迷展示國旗，前提是不釀成滋擾。經過周一事件後，賽會周二（17日）宣布禁止在場地內展示俄羅斯國旗，表示致力為球手及球迷提供最理想環境享受網球賽事。

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責任編輯：吳漢培

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