▲ 【濠賭股】花旗：澳門旅遊業復甦勢頭強勁 調高1月賭收預測、倍增至80億澳門元

澳門自通關後，旅遊業迅速復甦。花旗引述澳門博彩行業消息指，澳洲1月首15天的博彩收益料達20億澳門元，意味日均賭收達3.14億澳門元，較1月首8天的2.63億澳門元增長20%，反映來自中港台的訪澳旅客較預期更多。

花旗指，澳門於1月13至15日的日均訪澳旅客達5.1萬人次，相當於2019年1月水平的46%，基於近日賭收升勢迅速，加上1月餘下日子復甦勢頭料持續，因此調升1月份賭收預測，由40億澳門元，倍增至80億澳門元。

花旗認為，澳門賭收於農曆新年黃金周後期，更有機會達至日均4億澳門元皂氷平，相當於2019年首季日均賭收的80%。

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編輯：陳韻妍