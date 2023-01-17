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【濠賭股】花旗：澳門旅遊業復甦勢頭強勁　調高1月賭收預測、倍增至80億澳門元

股市 13:55 2023/01/17

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【濠賭股】花旗：澳門旅遊業復甦勢頭強勁　調高1月賭收預測、倍增至80億澳門元

澳門自通關後，旅遊業迅速復甦。花旗引述澳門博彩行業消息指，澳洲1月首15天的博彩收益料達20億澳門元，意味日均賭收達3.14億澳門元，較1月首8天的2.63億澳門元增長20%，反映來自中港台的訪澳旅客較預期更多。

花旗指，澳門於1月13至15日的日均訪澳旅客達5.1萬人次，相當於2019年1月水平的46%，基於近日賭收升勢迅速，加上1月餘下日子復甦勢頭料持續，因此調升1月份賭收預測，由40億澳門元，倍增至80億澳門元。

花旗認為，澳門賭收於農曆新年黃金周後期，更有機會達至日均4億澳門元皂氷平，相當於2019年首季日均賭收的80%。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：【濠賭股】澳門酒店業料農曆年假入住率可升至90%、重返2019年水平　濠賭股急升、金沙銀娛收升4%

相關文章：【澳門通關】澳門旅遊局：目前澳門整體酒店在新春期間訂房達63%、冀臨近春節可達九成

編輯：陳韻妍

港股 中國市場 大行報告 出入境管制 花旗銀行 博彩 澳門 澳門元 農曆新年
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