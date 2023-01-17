全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業

科技業近月經歷寒冬，多間大型科企都相繼裁員，去年有超過15萬人失業。有追蹤網站的數據顯示今年首15日内，全球科企平均每日解僱超過1,600名員工。

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根據追蹤網站Layoffs.ai整合的數據，全球91間科企今年頭15日内裁員超過2.4萬人，即平均每日裁1,610人。

至於去年全球超過1,000間科企合共裁超過15.4萬名員工，反映去年的裁員情況已十分嚴重。

亞馬遜（Amazon）、Facebook母企Meta與Salesforce裁員最多，在去年11月至今年1月中期間分別裁員1.8萬、1.1萬及8,000人。

科企在新冠疫情期間大幅招聘和擴張業務，但隨著經濟衰退壓力增加及收益回落，多間公司去年底開始大規模裁員。

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亞馬遜和Salesforce今年第一周已宣布裁員，共有超過2.5萬人失業。Salesforce行政總裁貝尼奧夫 (Marc Benioff) 表示，公司因疫情期間收入加速增長也過度招聘，目前因面臨經濟衰退要裁員。

影音媒體平台Vimeo和供應鏈軟件公司Flexport也宣布裁員。

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責任編輯：鄭錦玲