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【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用

科技 14:00 2023/01/17

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串流媒體平台近年競爭激烈，為改善用戶使用體驗，Netflix昨（16日）推出專為iOS應用程式設計而設的新介面設計。

【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為

據外媒《9to5mac》引述前Netflix使用者介面設計師Janum Trivedi指，當用戶在iPhone上，開啟Netflix應用程式時，將看到一個彷如大卡片般設計的展示框，來宣傳平台上推薦的電影或系列。在滑動展示框或篩選內容時，Netflix的新介面還使用了視差效果（Parallax effect），加強流暢感和深度感。

Trivedi又揭露，是次的Netflix更新中，在「熱播新片」頁面中的「Coming Soon（即將上線）」一欄，將會改為「What’s New」，當中更會加入按用戶喜好而推薦的新上線內容。另將加入動畫頭像、即時創建的漸變背景、完全可中斷或交互的「卡片」轉換等。

惟目前，港區的Netflix應用程式尚未推出相關更新，香港的iOS版Netflix用戶仍需待更新上架，才能體驗新介面。

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責任編輯：殷凱怡

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