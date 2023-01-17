  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ETF】Global X：今年來4.6億元流入旗下中資股ETF、看好兩大主題　外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

股市 14:45 2023/01/17

分享：

分享：

【ETF】未來資產：看好消費龍頭品牌及電動車電池兩大主題　外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

中港股市今年開局不錯，未來資產旗下Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘指，對今年中國經濟前景相當看好，年初以來看到資金流入消費及收息策略，但目前歐美投資者仍對中國市場持審慎態度，暫未將資金投放，因此相信中資股仍處於初步反彈階段。

今年來資金淨流入Global X MSCI中國ETF （03040） 5911萬美元（約4.6億港元），流入Global X 中國消費龍頭品牌ETF （02806） 約804萬美元，流入Global X 中國生物科技ETF （02820） 亦有645萬美元。

未來資產環球投資高級投資分析師朱金巧表示，今年的投資策略應是優質企業及收益型產品，負債有限且現金流充裕的公司，可承受更高的美國利率及全球經濟衰退，建議留意消費龍頭品牌主題及電動車電池主題ETF，生物科技及雲計算板塊也值得留意。

內地科技監管去年第四季已屆尾聲

科網股方面，張子銘指，內地科技監管去年第四季已屆尾聲，近日又有消息指中央入股阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 子公司，故此科網股近日反彈明顯。

朱金巧補充，科網監管減少，有實力的大型科網可以有更多精力去做更多項目，而且互聯網公司業務與經濟息息相關，當經濟向好，客戶便會落更多廣告，公司也願意做更多業務的市場推廣。

電動車今年表現跑輸其他消費股，朱金巧指，電動車市場的復甦速度較慢，預期要一至兩季才反映，餐飲、旅遊、啤酒、體育用品股會較先反彈，但內地的電動車市場發展相當快，歐美經濟下滑反而更利好內地電動車需求，所以不太擔心電動車股的出口。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：【2023展望】瑞士寶盛私銀：中國股市上半年投資機會更大　看好科技及消費股

相關文章：【電動車】比亞迪據報擬年中開始於越南設汽車零部件工廠　投資規模近廿億元

記者：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 電動車 投資策略 阿里巴巴－SW（09988） ETF 外資 餐飲 廣告 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻　暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

下一篇文章

【吉利175】吉利及雷諾合資公司擬引入沙特阿美作為投資者及合作夥伴　拓混合動力技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴逆市穩、美團8連跌　藥明生物跌6%　恒指午後曾跌逾300點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴逆市穩、美團8連跌　藥明生物跌6%　恒指午後曾跌逾300點（不斷更新）
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款