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【ETF】未來資產：看好消費龍頭品牌及電動車電池兩大主題　外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

股市 13:19 2023/01/17

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【ETF】未來資產：看好消費龍頭品牌及電動車電池兩大主題　外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

中港股市今年開局不錯，未來資產旗下Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘指，對今年中國經濟前景相當看好，年初以來看到資金流入消費及收息策略，但目前歐美投資者仍對中國市場持審慎態度，暫未將資金投放，因此相信中資股仍處於初步反彈階段。

未來資產環球投資高級投資分析師朱金巧表示，今年的投資策略應是優質企業及收益型產品，負債有限且現金流充裕的公司，可承受更高的美國利率及全球經濟衰退，建議留意消費龍頭品牌主題及電動車電池主題ETF，生物科技及雲計算板塊也值得留意。

內地科技監管去年第四季已屆尾聲

科網股方面，張子銘指，內地科技監管去年第四季已屆尾聲，近日又有消息指中央入股阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 子公司，故此科網股近日反彈明顯。

朱金巧補充，科網監管減少，有實力的大型科網可以有更多精力去做更多項目，而且互聯網公司業務與經濟息息相關，當經濟向好，客戶便會落更多廣告，公司也願意做更多業務的市場推廣。

電動車今年表現跑輸其他消費股，朱金巧指，電動車市場的復甦速度較慢，預期要一至兩季才反映，餐飲、旅遊、啤酒、體育用品股會較先反彈，但內地的電動車市場發展相當快，歐美經濟下滑反而更利好內地電動車需求，所以不太擔心電動車股的出口。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：【2023展望】瑞士寶盛私銀：中國股市上半年投資機會更大　看好科技及消費股

相關文章：【電動車】比亞迪據報擬年中開始於越南設汽車零部件工廠　投資規模近廿億元

記者：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 電動車 投資策略 阿里巴巴－SW（09988） ETF 外資 餐飲 廣告 阿里巴巴
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