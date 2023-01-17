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【油服股】中海油服：國內外訂單同創新高　2023年資本開支達93億人幣　股價午後續挫半成

股市 13:25 2023/01/17

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【油服股】中海油服：料油服及價格穩定需3年至5年　2023年資本開支達93億人幣、創新高

中海油服 （02883） 周一發盈喜，料全年純利最多可增達7倍至25億元人民幣，集團首席財務官種曉潔預期派息水平與往年相若，來年資本開支預算達93億元人民幣，創新高，按年增逾1倍，主要將作大型裝備、據客戶需求改進及技術提升3方面，為一次性資本投入，上月曾購入理財產品，中海油服表示此舉為資金保持及升值考慮。

中海油服股價午後續挫半成，報9.75元。

中海油服董事長：油服需求及價格需3年至5年才有起伏

油價方面，中海油服董事長趙順強表示現時仍存不確定性，歐洲能源供應緊張，繼而影響中東及非洲地區。趙順強總結2022年油田服務行業為「不溫不火」，預計油田服務及油價於3年至5年會有一定起伏，仍需視乎經濟環境、地緣政治趨勢等阻礙，行業需求將趨穩定。據第三方數據顯示，預期全年原有需求仍持續增長，布蘭特原油價格維持每桶95美元至105美元區間。

訂單方面，趙順強表示去年收入、產能、國內外訂單同創新高，隨2022年已簽訂單帶動下，今年履行後，預期業績將能延續。因應各訂單客戶需求而作裝備改造，每項需求均牽涉大量改進，因此資本開支亦較大，今年將加大國際市場開拓力度，如新增高端客埃克森美孚及Ithaca。

新能源業務方面，趙順強表示集團正處嘗試階段，去年獲幾個關於二氧化碳儲存、運輸、埋藏及檢測的新訂單，中海油服相信企業正逐步構建雛形，未來會加大研發力度，提前儲備綠色低碳技術。

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記者：宋佩恩

派息 盈喜 能源供應 經濟 油服股 地緣政治 港股 業績公布 中海油田服務（02883）
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