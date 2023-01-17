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曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室

環球社會熱點 13:12 2023/01/17

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世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）於本周在瑞士達沃斯舉行，全球經濟及商界重要人物均會現身。英超球會曼聯正好在WEF舉行前，啟用當地的全新休息室，但會方否認此舉是吸引潛在買家。

曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊 【下一頁】

曼聯（Manchester United）於本周啟用位於達沃斯（Davos）的球會休息室，時間正好在WEF開幕前。球會發言人諾曼（Ellie Norman）強調，新休息室不是針對潛在買家，而是接待現有客戶及合作伙伴。

休息室座落於達拉斯的主要商店街，豪華氣派的外型吸引不少民眾駐足凝視內部，甚至拍照留念。從照片可見，內部螢幕播放球員的精彩畫面，亦展有多件被框起的球衣及傳奇領隊費格遜（Alex Ferguson）的自傳。

據悉，休息室將在周二（17日）舉辦酒會，名宿﹑丹麥鋼門舒米高（Peter Schmeichel）及行政總統李察阿諾特（Richard Arnold）將會出席。

    點擊圖片放大
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C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」 【下一頁】

早於去年11月時，曼聯便宣布會作戰略評估，可能接受新投資或賣盤。諾曼指評估仍未完成，會方亦不知結果，拒絕透露更多消息。

曼聯亦有發出聲明，對成為WEF首支運動球隊合作伙伴感到榮幸，指球會坐擁全球11億球迷，讓曼聯享受橫跨文化及地域界限的機遇。曼聯將在達沃斯尋求機會，盡力擴大球會的影響力。

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責任編輯：吳漢培

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