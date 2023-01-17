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英倫銀行行長預測 通脹將隨能源價格下跌減緩

環球社會熱點 13:53 2023/01/17

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歐洲近期天然氣批發價格有所回落，英國被指有望降低能源賬單費用。英倫銀行行長貝利表示，隨著能源價格下跌，英國通脹亦或會迅速下降。但貝利同時警告，在現時面對生活成本危機的情況下，勞動力短缺仍或會構成重大風險。

英國天然氣價格回落 能源費料降至2.4萬以下 【下一頁】

貝利（Andrew Bailey）向英國下議院財政部委員會（Commons Treasury committee）表示，俄烏戰爭導致能源成本增加，英國通脹在去年秋季觸及1980年代初以來最高水平後，或在今年大幅回落。貝利指由於未有跡象能源價格將進一步上漲，反觀價格其實更正在下降，是將在未來一年看到通脹迅速下降的最可能原因。

貝利在回應議員提問時表示，前首相卓慧思（Liz Truss）在9月提出災難性的迷你預算引起的後果現時已幾乎消失。但他同時警告，要讓外界相信英國已恢復正常，仍需一段時間，對英國的信心依然脆弱。

英國學生生活費貸款明年上調2.8% 被批仍遠低於通脹 【下一頁】

貝利同時證實，英倫銀行此前為平息迷你預算案造成的市場動盪，出售政府債券干預金融市場，獲利約38億英鎊（約362億港元），相關款項將交予財政部。貝利警告，英國就業市場自新冠疫情以來大量流失，或成幾通脹持續高於預期的最大風險。

英國整體年度通脹率已從10月時的41年以來高位11.1%，回落至11月的10.7%。英國將於當地時間周三（18日）公布12月份官方數據，外界料將進一步下降至10.6%，但仍遠高於英倫銀行的2%目標。

英倫銀行考慮將在下月初第10次加息，首相辛偉誠（Rishi Sunak）此前承諾今年將通脹率減半，預算辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）11月預測顯示，通脹有望在年底前降至4%或以下。

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責任編輯：李俊儀

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