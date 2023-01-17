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【蘋果摺機】蘋果可摺疊屏幕專利曝光　防裂保護塗層將提升耐用度

科技 13:17 2023/01/17

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蘋果將於產品上應用可摺疊屏幕技術

蘋果（Apple）有意推出可摺疊屏幕產品的傳聞已久。近日美國專利及商標局（USPTO）公布，蘋果自行研發的可摺疊屏幕相關新技術已獲得專利批准，間接證實了可摺疊屏幕將出現於蘋果的新產品上。至於是iPhone、iPad還是Mac率先應用相關技術，則有待蘋果公布消息。

蘋果屏幕】Apple自研MicroLED有成果？　傳最快明年底Apple Watch採用

【蘋果地圖】蘋果推Apple Business Connect　助企業自訂App顯示資訊方式

據外媒Patently Apple報道，蘋果遞交相關專利文件及專利圖可得悉，其可摺疊屏幕有獨特的保護覆蓋層結構，具有可延伸性及硬質薄膜等特性，可應用於柔性可彎曲物料製作的顯示器產品。

另外，蘋果獨有的防護塗層技術使可摺疊屏幕在其保護下，進一步提升產品耐用度。

Patently Apple 指出，一般可摺疊式屏幕會隨着使用時間的增加，變得愈來愈薄弱，屏幕中央凹陷區域的玻璃也會因此較易出現裂痕。而蘋果的防裂保護塗層技術，就會配合其保護覆蓋層結構，雖未能避免屏幕最終受損的現實，但將有助延緩裂痕擴大的速度。

【蘋果動向】App Store訂閱量破9億　同比增20%

責任編輯：莫悠悠

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