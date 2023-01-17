▲ 【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

據《彭博》報道，中國恒大 （03333） 與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩套選項。

知情人士表示，第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2%左右。

至於第二個選項包含債轉股，通過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股、恒大汽車 （00708） 和恒大物業 （06666） 的股份；剩餘債務通過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6%至7%左右。

中國恒大將徵求主要債權人的反饋意見，方案條款可能仍會調整。

此次是中國恒大首次披露重組計劃細節。中國恒大是全球負債最高的開發商，其債務重組規模或將創下中國企業之最，中國恒大美元債存續規模約有166億美元（約1294億港元），距離其美元債首次違約過去已有一年之久，3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

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編輯：姚卓然