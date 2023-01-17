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【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚

環球社會熱點 13:00 2023/01/17

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英國哈里王子出版自傳大爆王室内幕，聲稱夫人梅根遭哥哥威廉夫婦針對。有指英王查理斯三世為免兒子哈里繼續爆料損害王室形象，願意向梅根支付5,000萬美元（約3.9億港元）天價，要求梅根簽字與哈里離婚。

【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨 【下一頁】

英國《天空電視台》引述《Globe Magazine》消息指，查理斯（King Charles III）認為哈里（Prince Harry）會出書攻擊王室，是受到媳婦梅根（Meghan Markle）慫恿，對此深感不滿。

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雖然哈里過去三年作出種種指控對王室造成傷害，但查理斯仍願意原諒兒子。他認定哈里是受到梅根迷惑，要離開梅根才能拯救哈里的人生。

據悉，查理斯提出向梅根提供5,000萬美元，誘使梅根簽字與哈里離婚。他覺得梅根為人貪婪，料難以抗拒這筆錢。

查理斯也同意，繼續為哈里兩名子女阿奇（Archie）和莉莉貝特（Lilibet）提供贍養費，梅根離婚後仍可保留薩塞克斯公爵夫人的頭銜。

不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王 【下一頁】

哈里曾聲稱自傳的初稿本來長達800頁，但他憂慮家人永不原諒自己而隱瞞部分内容，最終自傳僅得400頁。

哈里指這些内容涉及他與父親及哥哥的事情，而他不希望全世界都知道，家人也不希望他出版自傳揭露王室秘辛。

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責任編輯：鄭錦玲

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