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拜登唔記得壽星女姓名 台上尷尬亂唱生日歌（有片）

環球社會熱點 12:25 2023/01/17

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美國總統拜登年屆80歲，身體狀況備受質疑，早前曾多次出現他在公開場合一臉茫然的場面。近日拜登出席活動，在台上獻唱生日歌，但他似乎忘記壽星姓名，只能尷尬唱「祝她生日快樂」。

拜登笑證藏機密文件車庫有上鎖：我部跑車都喺度 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一（16日）在首都華盛頓，出席已故民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）的聯邦假期紀念活動，並在台上發言。

拜登致辭時表示，當日不止紀念馬丁路德金夫婦為美國帶來的改變，亦祝賀當日生日的馬丁路德金三世（Martin Luther King III）的妻子Arndrea Waters King，隨即帶頭引領眾人唱生日歌。

    點擊圖片放大
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眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約 【下一頁】

然而，拜登似乎忘記對方姓名，雙眼望向讀稿機嘗試找出Arndrea Waters King的姓名。他可能無功而回，最終只能「爆肚」唱出，

「生日快樂，親愛的Valz-dvit」（Happy birthday, dear Valz-dvit.）。

馬丁路德金三世﹑其家人及其他在場人士在拜登「亂唱一通」大笑，馬丁路德金家族眾人搖頭應對如此尷尬場面。

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責任編輯：吳漢培

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