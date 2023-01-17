拜登唔記得壽星女姓名 台上尷尬亂唱生日歌（有片）

美國總統拜登年屆80歲，身體狀況備受質疑，早前曾多次出現他在公開場合一臉茫然的場面。近日拜登出席活動，在台上獻唱生日歌，但他似乎忘記壽星姓名，只能尷尬唱「祝她生日快樂」。

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拜登（Joe Biden）周一（16日）在首都華盛頓，出席已故民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）的聯邦假期紀念活動，並在台上發言。

拜登致辭時表示，當日不止紀念馬丁路德金夫婦為美國帶來的改變，亦祝賀當日生日的馬丁路德金三世（Martin Luther King III）的妻子Arndrea Waters King，隨即帶頭引領眾人唱生日歌。

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然而，拜登似乎忘記對方姓名，雙眼望向讀稿機嘗試找出Arndrea Waters King的姓名。他可能無功而回，最終只能「爆肚」唱出，

「生日快樂，親愛的Valz-dvit」（Happy birthday, dear Valz-dvit.）。

馬丁路德金三世﹑其家人及其他在場人士在拜登「亂唱一通」大笑，馬丁路德金家族眾人搖頭應對如此尷尬場面。

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責任編輯：吳漢培