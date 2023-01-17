  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市

股市 12:10 2023/01/17

分享：

分享：

【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉

擬「借殼」上市的電動車車企威馬汽車屢傳經營面臨困難，據內媒報道，公司最近更關閉中國多地的展廳，當中北京線下門店幾乎全部關閉，銷售渠道基本處於癱瘓狀態。

據內媒報道，從去年10月起，威馬關閉中國多地的展廳。目前上海已有近一半展廳關門，而在北京，威馬綫下門店幾乎全部關閉，銷售渠道基本處於癱瘓狀態。據威馬汽車官網顯示，目前北京地區共有13家展廳開業，但均未顯示聯繫方式，威馬官方電話也一直無人接聽。內媒從網絡渠道查到了其中9家的電話，但均無法與展廳取得聯繫。

報道指，經實地探訪發現，位於五方橋的威馬用戶中心如今人去樓空。作為北京地區最大的經銷商展廳之一，該展廳已在一個月前搬走，與經銷商旗下另一家別克展廳合併。而經過走訪與多方核實，威馬官網顯示的北京13家展廳中僅有該店仍處營業狀態。

至於生產方面，作為威馬產量主力之一的溫州工廠被爆出由於沒有訂單，已處於停產狀態。

威馬目前共有E.5、EX5、W6以及EX6四款車型在售，但只有E.5的兩個改款是2022年發布的新車，原本計劃於2022下半年推出的威馬M7也因資金鏈壓力至今無法上市。

屢傳財困兼裁員減薪　

威馬近月傳出財困，在過去不到三個月中，威馬汽車先後曝出內部降薪，總部裁員，聯合創始人離職與1.3億元人民幣資產被凍結等一系列負面消息。

於1月12日，Apollo出行 （00860） 公布擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車，涉20.2億美元。同日，威馬汽車行政總裁沈暉在其個人微博上分享了電影《芙蓉鎮》的片段台詞，「活下去，像牲口一樣的活下去。」

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：

【李嘉誠有份】Apollo出行擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車、涉20.2億美元　威馬近月傳出財困

【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧

【芯片短缺】威馬汽車CEO沈暉：電動車芯片成本已超過電池包　「單顆萬元的激光雷達很難持續熱下去」

編輯：姚卓然

APOLLO出行（00860） 電動車 汽車 裁員
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌49點、納指期貨跌近0.5%　大摩、高盛今公布業績（不斷更新）

下一篇文章

【信貸評級】環聯推信貸監察服務計劃　助消費者管理信用人格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資（第二版）
【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資（第二版）
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款