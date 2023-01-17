【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市

▲ 【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉

擬「借殼」上市的電動車車企威馬汽車屢傳經營面臨困難，據內媒報道，公司最近更關閉 中國多地的展廳，當中 北京線下門店幾乎全部關閉， 銷售渠道基本處於癱瘓狀態。

據內媒報道， 從去年10月起， 威馬關閉 中國多地的展廳。目前上海已有近一半展廳關門，而在北京，威馬綫下門店幾乎全部關閉，銷售渠道基本處於癱瘓狀態。據威馬汽車官網顯示，目前北京地區共有13家展廳開業，但均未顯示聯繫方式，威馬官方電話也一直無人接聽。 內媒從網絡渠道查到了其中9家的電話，但均無法與展廳取得聯繫。

報道指，經實地探訪發現，位於五方橋的威馬用戶中心如今人去樓空。作為北京地區最大的經銷商展廳之一， 該展廳已在一個月前搬走，與經銷商旗下另一家別克展廳合併。而經過走訪與多方核實，威馬官網顯示的北京13家展廳中僅有該店仍處營業狀態。

至於生產方面，作為威馬產量主力之一的溫州工廠被爆出由於沒有訂單，已處於停產狀態。

威馬目前共有E.5、EX5、W6以及EX6四款車型在售，但只有E.5的兩個改款是2022年發布的新車，原本計劃於2022下半年推出的威馬M7也因資金鏈壓力至今無法上市。

屢傳財困兼裁員減薪

威馬近月傳出財困，在過去不到三個月中，威馬汽車先後曝出內部降薪，總部裁員，聯合創始人離職與1.3億元人民幣資產被凍結等一系列負面消息。

於1月12日，Apollo出行 （00860） 公布擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車，涉20.2億美元。同日，威馬汽車行政總裁沈暉在其個人微博上分享了電影《芙蓉鎮》的片段台詞，「活下去，像牲口一樣的活下去。」

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編輯：姚卓然