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【信貸評級】環聯推信貸監察服務計劃　助消費者管理信用人格

Hot Talk 12:02 2023/01/17

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信貸資料服務機構環聯（美：TRU）推出信貸監察服務計劃，計劃內容包括信貸報告（消費者過往信貸紀錄及信貸評分）、信貸評分計算機（協助消費者模擬不同財政決定對信貸評分的潛在影響）、債務及財務狀況分析（每月入息及支付債務百分比總覽），以及信貸提示（提防身份被盜用的提示服務）。

環聯稱，信貸評分是個人「信用人格」的參考指標，代表消費者在獲取新信貸時的可信度。透過定期監察信貸評分，消費者可作出更明智的財務決策及採取積極行動改善其信用人格，從而有助達成置業、創業、找新工作等各種人生目標。

該公司指，良好的信貸評分有助消費者獲得所需要的信貸產品，更有機會能取得較低的貸款息率。屬超優級別（AA） 評分的消費者申請個人貸款時平均可獲低至4.8厘實際年利率，而屬次優風險級別（DD、EE 或 FF）評分的消費者平均所獲的實際年利率則達10.7厘至19厘。（環聯CreditVision®風險級別：超優=AA；優秀=BB；優良=CC；次優=DD至HH；次級=II至JJ）

信貸監察服務計劃設6個月、12個月供消費者選擇，收費分別為688港元、888港元。

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編輯：胡學能

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