【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席

▲ 【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACK PINK合照後 政府委任為文化藝術盛事委員會主席

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛（Adrian）一直留意流行文化，韓國女子組合BLACKPINK 在上周來港連開三場演唱會，鄭志剛在其個人IG限時動態，即上載與BLACKPINK 4位成員的合照。參與完香港盛事活動後，文化體育及旅遊局今日（17日）公布，委任鄭志剛為文化藝術盛事委員會主席和陳李藹倫為副主席，任期由2023年2月1日至2025年1月31日。

盛事委員會負責向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議，並就文化藝術盛事基金（盛事基金）的運作提供意見及協助政府審議盛事基金下的申請。

鄭志剛近期獲委任參與多項公職，包括早前加入金融發展局。

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