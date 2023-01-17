【國情點睇】官媒發文解釋提前贖樓潮 同理財回報率跌有關

國內《證券時報》發文稱，中國內「提前還房貸」又掀起了高潮，有人因發了年終獎，計劃提前還房貸，但沒想到，手機銀行APP直接關閉了申請提前還貸的功能，須到櫃台辦理，要麼窗口很少、要麼排好幾個小時，即便預約到的，也要等待2至3個月，而提前還貸普遍要繳違約金。

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文章指，提前還貸潮本已貫穿2022年。2023年又掀起高潮，主要因房貸利率下降了1個百分點左右，但對一般居民來說，利率還是很高，大部分要在5%左右，然而現在存款和保本理財的利率，普遍低於3%。這樣一來，理財產品引發了大規模的贖回，回到存款賬戶上的錢正好用來提前還貸。

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文章分析，過去大眾普遍認為房價會上漲，資產升值的收益遠大於房貸成本，故對房貸利率不敏感。現在，對房價的預期逆轉，房子的成本也全面顯現，包括房貸、物業、折舊等。只要房貸利率高於理財利率，以及房價還在下跌，大眾便有提前還貸的動機。

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撰文：林衛