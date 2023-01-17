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【HSBC滙豐】滙豐營商新動力表揚逾120家企業實踐可持續營商手法

Hot Talk 11:44 2023/01/17

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HSBC滙豐 （00005） 主辦的「滙豐營商新動力2022」，昨（16日）舉行頒獎典禮，嘉許超過120家企業，表揚他們積極實踐對社會及環境負責任的可持續營商手法。

「滙豐營商新動力」於2004年成立，旨在推動中小企認識社會及環境可持續發展理念，並在日常營運中予以實踐，從而增強競爭力和生產力。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，隨着香港經濟邁向低碳轉型，可持續發展成為企業營運不可或缺的一部分，對保持競爭力和推動長遠增長至關重要，「滙豐營商新動力」自舉辦以來，一直協助香港中小企掌握可持續發展相關知識，並融入日常營運中，該計劃在過去18年有超過5500家來自不同行業的本港中小企參與。

滙豐指，今年的「滙豐營商新動力」將聚焦於性別平等、經濟適用的清潔能源，以及促進目標實現的夥伴關係。去年該計劃以3項聯合國可持續發展目標為主題，包括良好健康及福祉、「產業、創新與基礎設施」及促進目標實現的夥伴關係。今年的獎勵計劃設有兩個獎項組別：可持續發展目標奬，以及環境、社會及管治獎。

「滙豐營商新動力2022」頒獎禮於滙豐總行大廈舉行。（滙豐提供）

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編輯：胡學能

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