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【數據點睇】國內放開疫情管控後 12月社消零售降幅收窄

股樓投資 12:29 2023/01/17

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國家統計局於周二（17日）公布一系列經濟數據，較多人注目乃社會消費品零售變化，皆因當局在中央經濟工作會議上強調以內需為穩增長的重要手段，故內需復甦顯得特別重要。去年全年社會消費品零售總額約為44萬億元（人民幣，下同），比上年下降0.2%。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

至於去年12月，社會消費品零售總額按年下降1.8%，降幅比上月收窄4.1個百分點，其中實物商品網上零售額約為12萬億元，增長6.2%，佔社會消費品零售總額的比重為27.2%。受疫情影響，去年11月的降幅為5.9%，為連續第二個月下降，且降幅較前值快速擴大，同時明顯大於預期。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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國家統計局局長康義表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐。隨着疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強。2023年中國經濟目標是會整體好轉的。

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撰文：林衛

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社會消費品零售總額 經濟 國家統計局 中國

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