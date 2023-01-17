【阿里巴巴】敦促進一步增加股票回購規模 美國維權投資者入股阿里

引述《華爾街日報》報道，維權投資者（Activist investor）Ryan Cohen持有價值數億美元的阿里巴巴（09988），正在敦促公司進一步增加股票回購計劃規模。消息指，Ryan Cohen自去年下半年買入阿里，並在8月首次與阿里董事會接觸及表達他的觀點，因該公司股票被嚴重低估，相信阿里未來五年內銷售或可實現兩位數增長，以及近20%的自由現金流增長。

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據報道，Ryan Cohen因推動了GameStop（GME）等迷因（Meme）股的爆升而聞名 。雖然Ryan Cohen的持股相對阿里市值仍是微不足道，但他在散戶投資者當中擁躉眾多，這些散戶經常會追隨他的步伐。

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消息稱，Ryan Cohen已向阿里董事會提議，股票回購計劃或可再增加200億美元，達到約600億美元。他相信蘋果（AAPL）的例子可以給阿里作為一個參考。Ryan Cohen持有超過8億美元的蘋果股份。自2012年以來，這家iPhone製造商已回購了數千億美元股票，令其股價一路上升。

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撰文：林衛