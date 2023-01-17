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【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨

環球社會熱點 11:24 2023/01/17

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英國名嘴克拉克森言行出位，早前曾於《太陽報》專欄撰文，明言厭惡哈里王子夫人梅根，並希望她遊街示眾，引發巨大爭議。克拉克森透露，已就文章內容向哈里梅根致歉，並指文章在匆忙間完成。惟哈里梅根拒絕克拉克森道歉，指對方早有發表及散播仇恨言論先例。

不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王 【下一頁】

克拉克森（Jeremy Clarkson）去年12月時在《太陽報》專欄文章中指，夢想有一日梅根（Meghan Markle）會在英國各地被裸體遊街示眾，圍觀的民眾在高呼「可恥」，同時向她投擲糞便。言論發表後收到大量批評，克拉克森女兒亦公開指摘言論。

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克拉克森周一（16日）在社交媒體Instagram透露，他已經透過電郵向哈里（Prince Harry）夫婦致歉，並再度公開致歉。克拉克森指，涉事文章在匆忙中完成，未如其他文章一般完成後交給他人審閱，完成後就發表文章。

哈里梅根發言人表示，拒絕接受克拉克森的道歉，指相關文章並非粗心大意下的單獨事件，對方早有發表涉及仇恨文章的先例。發言人發表聲明承認，克拉克森於去年聖誕節，單獨私下致函哈里。

哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」 【下一頁】

但聲明同時指，克拉克森周一公開致歉，其長期撰寫散布仇恨文章的模式仍有待解決。除非他過往的文章都像他說說一般匆忙完成，否則顯然並非獨立事件，而是一系列充滿仇恨的文章。

文章收到大量批評後，《太陽報》將涉事專欄文章下架，但獨立新聞標準組織（Independent Press Standards Organisation）指截至周二（20日）上午，專欄已收到超過1.75萬宗投訴，成史上收到投訴最多的專欄。

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責任編輯：李俊儀

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