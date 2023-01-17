【大行報告｜939】高盛：建行預計2022年度派息比率將保持不變　2021年度派息比率約31%

高盛發表報告，指近期舉行的亞洲金融日上接待了建行 （00939） 董事會秘書和部門負責人，了解到建行2022年度的派息比率預計保持不變。翻查建行2021年度全年業績，建行每股收益為1.19元人民幣，派息0.364元人民幣，派息比率為30.6%。

高盛指，從與建行高層的會面，得悉建行2022年的淨息差降幅，較大型同業為少，建行淨息差較工行 （01398） 、農行 （01288） 高7至8個基點，但由於貸款收益率仍處於下降趨勢，存款成本相對剛性，預計建行今年上半年的淨息差將續降。建行今季有55%至60%的貸款將重新定價，雖面臨貸款重新定價的巨大壓力，但建行預計在四大內銀中保持領先。

建行2022費用收入降 惟料今年轉錄增長

高盛又指，建行今年的貸款增長計劃將比去年1.85萬億元人民幣為高，預計零售貸款將在較低的基數上快速增長。建行去年費用收入出現負增長，但預計今年將出現相對較高的正增長，而信用卡的淨利息收入和費用收入表現都會優於去年。

資產質素方面，高盛指，建行今年第3季後，不良貸款形成率保持穩定，而不良貸款覆蓋率將保持穩定趨勢，不會大幅下降。

高盛對建行評級為「買入」，H股12個月目標價為5.19港元。

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編輯：胡學能