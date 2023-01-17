  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀

環球社會熱點 11:04 2023/01/17

分享：

分享：

英國政府提出的反罷工法案已提交下議院審議，周一（16日）通過二讀。與此同時，英國護士與教師工會宣布再次罷工，救護員預計明天公布進一步罷工的具體日期。

英國擬修例擴大警權 容許警察中止「嚴重擾亂」示威 【下一頁】

英格蘭55間國民保健服務（NHS）信託機構的護士周三（18日）及周四（19日）會罷工，英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）更宣布行動升級，下月6日及7日會再度罷工。

届時約73間NHS信託機構參與2月份的罷工，威爾斯約12個機構也將參加連續兩天的罷工。

另外，英國教師工會National Education Union（NEU）宣布，會於2月及3月合共舉行7日罷工，是自2016年以來首次教師罷工。

首日罷工將於2月1日舉行，預計英格蘭和威爾斯有超過2.3萬多所學校受到影響。

英政府開綠燈 鐵路公司獲准上調加薪幅度 【下一頁】

英國總工會（GMB）召開救護服務委員會會議，商討救護車服務人員的薪酬待遇和罷工問題，周三會宣布結果，届時料公布罷工安排，最多可能再罷工6日。

英國政府早前提出法案，要求六大公營部門實施最低服務水平，包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全。部門未達到最低水平時，部分負責人可起訴工會和解僱僱員。

國會下議院周一以309票贊成對249票反對的票數，通過法案二讀。

商業大臣夏博思（Grant Shapps）表示，法案並非試圖禁止工人的罷工權，指政府將始終捍衛工人應能退出勞動力的原則。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎
今日
塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎
眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約
2023/01/16
眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約
德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
2023/01/16
德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP
2023/01/16
IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP
葡萄牙數千教師上街 要求改善薪酬待遇
2023/01/15
葡萄牙數千教師上街 要求改善薪酬待遇

你可能感興趣

塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎
今日 08:35
塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎
眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約
18:00 2023/01/16
眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約
德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
13:13 2023/01/16
德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
經濟 遊行集會 請願示威 罷工 護士 學校 英國

上一篇文章

【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德國反擴建煤礦示威爆衝突 瑞典環保少女被押走
德國反擴建煤礦示威爆衝突 瑞典環保少女被押走
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」
【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」
【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間11:00）
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款