英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀

英國政府提出的反罷工法案已提交下議院審議，周一（16日）通過二讀。與此同時，英國護士與教師工會宣布再次罷工，救護員預計明天公布進一步罷工的具體日期。

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英格蘭55間國民保健服務（NHS）信託機構的護士周三（18日）及周四（19日）會罷工，英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）更宣布行動升級，下月6日及7日會再度罷工。

届時約73間NHS信託機構參與2月份的罷工，威爾斯約12個機構也將參加連續兩天的罷工。

另外，英國教師工會National Education Union（NEU）宣布，會於2月及3月合共舉行7日罷工，是自2016年以來首次教師罷工。

首日罷工將於2月1日舉行，預計英格蘭和威爾斯有超過2.3萬多所學校受到影響。

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英國總工會（GMB）召開救護服務委員會會議，商討救護車服務人員的薪酬待遇和罷工問題，周三會宣布結果，届時料公布罷工安排，最多可能再罷工6日。

英國政府早前提出法案，要求六大公營部門實施最低服務水平，包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全。部門未達到最低水平時，部分負責人可起訴工會和解僱僱員。

國會下議院周一以309票贊成對249票反對的票數，通過法案二讀。

商業大臣夏博思（Grant Shapps）表示，法案並非試圖禁止工人的罷工權，指政府將始終捍衛工人應能退出勞動力的原則。

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責任編輯：鄭錦玲