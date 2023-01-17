【京東9618】京東：持續改善成本和效率　疫情三年增28萬員工

▲ 【京東9618】京東：創業廿年持續改善成本和效率 疫情三年增28萬員工

京東 （09618） 向員工發布了2023年新春賀信。京東在賀信中表示， 過去一年行業環境和經營上遇到很多的挑戰，但 即便是短期內承受一些成本上的壓力，公司將持續提升所有物流、客服等基層員工的收入水平和福利保障。

公司指，過去的這一年非常不容易，在行業環境和經營上遇到很多的挑戰。在疫情防控最緊迫的時候，公司承受著巨大的壓力，調動了所有能調動的力量保障居民生活。 為了支援上海、北京、重慶的抗疫保供，京東從中國十幾個省市調集了上萬名一線員工異地支援，僅上半年在支援上海、北京等中國各地抗疫保供，京東就累計投入及商家減免費用20億元人民幣。

疫情三年增28萬員工

京東表示，疫情三年來京東新增了28萬的員工，如今公司的員工總數已經超過54萬，54萬員工的背後就是54萬個家庭的生計。讓為企業打拼的員工過上更有尊嚴的工作和生活，優於商業的成功，公司將持續提升所有物流、客服等基層員工的收入水平和福利保障，公司即便是短期內承受一些成本上的壓力，只要條件允許，就要給他們最好的待遇，讓他們沒有後顧之憂。現在，不僅在北京、上海、深圳這樣大城市，京東在東北和西北省份的很多快遞員月收入也能過萬元人民幣，他們的收入足以支撐起一個家庭的生計。

信中提到，2023年也是京東創業的第二十年，回溯過去的二十年，京東幾乎是從零起步，一次次地挑戰不可能，又一次次地從絕境逢生中突圍出來，靠的不是什麼高深理論，靠的就是對成本和效率的優化，打造最極致的產品、價格和服務。這條最簡單的經營理念，也是全球商業幾百年來優勝劣汰的原動力。未來，京東的任何一個業務的發展，必須要為客戶帶來更好的體驗，必須要為行業夥伴實現成本和效率的優化。

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編輯：姚卓然