▲ 【中國GDP】中國2022年經濟增長3%勝預期 中國人口逾半世紀首度下跌（附主要數據表）

中國國家統計局公布多項2022年經濟數據，中國第四季GDP按年增長2.9%、按季持平，按年增幅勝預期中的1.6%。全年計，中國GDP增長3%，勝預期的2.7%，惟仍屬近40年來最二低水平。全國居民人均可支配收入為36883元（人民幣，下同），名義增長5%，扣除價格因素則實質增長2.9%。

國家統計局指出，去年中國本地生產總值額為1,210,207億元（人民幣，下同），第一產業增加值按年增4%至88,345億元，第二產業增加值按年增3.8%至483,164億元，第三產業增加值按年增2.3%至638,698億元。

中國人口減少85萬人 1961年以來首見

另外，國家統計局指出，至2022年底，中國全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）為14億1175萬人，按年少85萬人，為1961年以來首錄得人口收縮。

去年，中國每1000人誕6.77新生嬰兒，較2021年的7.52減少，為歷史新低；每1000人有7.37人自然死亡，較2021年的7.18增加，為1974年以來最高。

以下為國家統計局今日公布的中國主要經濟數據

2022年 按年變幅 前值 第四季GDP增長 +2.9% +3.9%（第三季） 全年GDP增長 +3.0% +8.4%（2021年） 全年全國居民人均可支配收入（實質增長） +2.9% +8.1%（2021年） 全年居民消費價格（CPI） +2.0% +0.9%（2021年） 12月社會消費品零售總額 -1.8% -5.9%（11月） 全年社會消費品零售總額 -0.2% -0.1%（1至11月） 12月規模以上工業增加值 +1.3% +2.2%（11月） 全年規模以上工業增加值 +3.6% +3.8%（1至11月） 全年全國房地產開發投資 -10.0% +4.4%（2021年） 12月份城鎮調查失業率 12月：5.5% 11月：5.7%

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