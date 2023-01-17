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【烏克蘭戰爭】烏要求盟友加快軍援 俄軍續轟多地

環球政治 10:45 2023/01/17

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續多時，後者繼續爭取西方盟友援助。烏克蘭總統澤連斯基表明，近日中南部第聶伯羅的襲擊反映，盟友的軍援需要更快抵達烏克蘭。烏軍亦指出，俄軍持續對烏東發動攻擊。

【烏克蘭戰爭】普京讚俄軍順利 烏受困者生還渺茫 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（16日）明言，第聶伯羅（Dnipro）遇襲及俄國試圖反擊的行動代表盟友有需要在武器援助決定上加快步伐。烏克蘭安全委員會秘書長達尼諾夫（Oleskiy Danylov）亦呼籲，武器援助需更快抵達烏克蘭。

達尼諾夫指出，烏軍預計俄方會作出「最後推進」（final push）。達尼諾夫認為俄軍可能在戰爭爆發一周年或3月時展開大規模行動，強調烏軍必須準備好應對，亦提示軍事援助應該準備好供應。

車路士天價轉會內有乾坤 近兩億贈烏軍抗俄 【下一頁】

烏軍參謀部同日指出，俄軍周一繼續炮轟頓涅茨克（Donetsk）要點巴赫姆特（Bakhmut）附近城鎮與村落。烏軍稱俄軍亦在東北部哈爾科夫（Kharkiv）及蘇梅（Sumy）地區轟炸超過30個據點，兩軍亦有在南部多個城鎮交火。

烏克蘭軍事分析員日丹諾夫（Oleh Zhdanov）表示，頓涅茨克兩大要點巴赫姆特及阿瓦迪夫卡（Avdiivka）炮火猛烈，俄軍持續利用裝備優勢，在夜間發動攻擊。日丹諾夫稱烏軍正負隅頑抗，表明需要夜視裝備援助。

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責任編輯：吳漢培

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