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【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團

股市 12:30 2023/01/17

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恒生指數中午收報21527點，跌219點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介太古A （00019） 、中芯國際 （00981） ，並分析受壓股大家樂集團 （00341） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 中芯國際（00981） 大家樂（00341） 太古股份公司 A（00019） 大家樂 投資推介 個股分析 市場動向 技術分析 港股
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