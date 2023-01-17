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【新股IPO】兩新股首掛表現雲泥之別　昇能2459升11%、一手賺360元　潤華2455全日插26%、蝕880元

新股IPO 13:29 2023/01/17

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昇能2459及潤華2455均周二首掛

昇能科技 （02459） 及潤華生活服務 （02455） 周二（17日）首掛，昇能表現較好，開報1.68元，高見1.96元，較招股價的1.6元高22.5%，收報1.78元，全日升11.3%，一手2000股，不計手續費，賬面賺360元，全日成交額為1億元。

潤華服務開報1.38元，表現低沉，以全日低位1.26元收市，較招股價的1.7元低25.9%，，一手2000股，賬面蝕880元，成交額僅2510萬元。

兩新股周一暗盤表現，可瀏覽【下一頁】

石墨電極製造商昇能集團  （02459）  以下限定價1.6元掛牌，集資1.9億元，超購8.9倍，一手中籤率為7.7%。內地物業管理服務提供商潤華服務  （02455）  以每股1.7元定價發售，為招集資淨額8940萬元，超購7.7倍，一手中籤率20%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

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記者：宋佩恩

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港股 集資 潛水 昇能集團（02459） 潤華服務（02455） IPO
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