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【防疫措施】李家超冀年內取消所有防疫限制　包括口罩令

Hot Talk 10:05 2023/01/17

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【防疫措施】李家超冀年內取消所有防疫限制　包括口罩令

特首李家超接受本地傳媒訪問表示，希望在今年內取消所有包括口罩令在內的防疫限制，甚至希望第一季解決所有問題。

不過，他同時亦指，做決策都要務實，要看有沒有風險，不可以只是盲衝。短期而言要看各項數據，包括本港醫療體系是否承受得到。「我們不想再出現（去年）3月第五波看到的情況，醫療體系應付不到，也因此中央及時派人來幫助。」

就說好香港故事，李家超提到，今年2月份有一個大計劃，特區政府將在內地和外國廣泛宣傳本港，並正計劃2月先行前往中東，其中就包括香港疫情差不多沒有了，讓大家知道香港已經復常。

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編輯：姚卓然

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