hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！
【港股市況】ATM靠穩 藥明生物跌5% 恒生指數早段反覆跌百點（不斷更新）
ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.1%，藥明生物 （02269） 遭大股東減持，股價跌逾2%，恒指低開68點，開報21678點，科指跌0.3%，報4493點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：02】中國四季度GDP按年升2.9%，2022年GDP按年增長3%。
【09：58】港股早段跌200點，報21538點，跌207點，科指跌0.6%，報4480點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 轉跌0.1%，美團 （03690） 轉跌0.8%。
【09：55】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至5%，低見69.6元。
【09：53】恒指跌逾百點，報21627點，跌119點，科指偏軟跌0.1%，報4501點。
【09：52】金禧 （00091） 再跌25%，低見0.045元，成交941萬元。
【09：51】舜宇 （02382） 升逾3%，瑞聲 （02018） 升0.1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%，丘鈦 （01478） 升0.6%。
【09：46】心動 （02400） 跌7%，低見23.7元。
【09：43】先聲藥業 （02096） 股價跌逾7%，低見11.84元。
【09：39】大市開市後跌幅收窄，一度轉升，最新跌約5點。
【09：37】阿里巴巴 （09988） 早段升2%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%。
【09：35】【體育用品股】361度升半成 去年第四季主品牌零售額按年持平 電子商務平台產品整體流水增約25%
【09：34】中海油田服務 （02883） 預期年度淨利潤介乎21億到25億元，按年增加5.71至6.99倍，扣除非經常性損益的淨利潤介乎20億至24億元，2021年度虧損3500萬元。中海油田服務股價早段跌半成，低見9.15元。
【09：32】特步 （01368） 股價逆市升逾13%，高見10.5元。
【體育用品股】特步：上半年聚焦去庫存 銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長
【體育用品股】特步去年第四季主品牌零售銷售 按年跌高單位數百分比、零售折扣增加
【09：25】中國中藥 （00570） 發盈警，預期年度淨利潤按年跌6至7成，股價今早低開逾3%。
【09：24】昇能集團 （02459） 首掛開報1.68元，高招股價1.6元5%，每手2000股計帳面賺160元。潤華服務 （02455） 開報1.38元，較招股價1.7元低18.8%，每手2000股計不計手續費蝕640元。
【09：21】ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.1%，藥明生物 （02269） 遭大股東減持，股價跌逾2%，恒指低開68點，開報21678點，科指跌0.3%，報4493點。
【09：13】期指開報21692點，跌34點。
【08：56】【新冠藥物】歌禮製藥與先聲藥業簽訂利托那韋片供應協議
【08：54】今日掛牌的新股石墨電極製造商昇能集團 （02459） 及內地物管潤華生活服務 （02455） 分別以1.6及1.7元下限定價，集資額約1.9億元及8940萬元，公開發售部分各超購9倍及8倍。昇能集團昨暗盤交易中，富途暗盤收報1.85元，較招股價高15.6%，以一手（2,000股）計，帳面賺500元；潤華生活服務則於輝立暗盤以低位收報1.3元，較招股價低23.5%，一手帳面蝕800元。
【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價 一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）
【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價 超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）
【08：36】恒指黑期跌約88點，報21642點，道指期貨升1點，報34417點。
【08：18】【配股潮】藥明生物2269大股東折讓近4%減持5600萬股 套現近40億元
【07：57】【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴 推動阿里巴巴進行更多回購
【07：54】【航運股】中遠海控入股中糧福臨門 斥資64億元
【07：45】恒指夜期偏軟，收市跌58點，收報21668點。
【07：30】美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐股收市升近0.5% 。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌58點 憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團
責任編輯︰梁浩碩