  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】ATM個別走、阿里巴巴逆市穩　藥明生物跌半成　恒指午後跌近250點（不斷更新）

股市 13:13 2023/01/17

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股回吐，半日跌逾200點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 反覆升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌1%。藥明生物 （02269） 跌逾5%。恒指低開68點後，早段曾倒升，其後再掉頭向下，恒指半日跌219點，報21527點，成交667億元。科指跌0.6%，報4477點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

大行報告︰

【大行報告｜939】高盛：建行預計2022年派息比率將保持不變　2021年度派息比率約31%

即市走勢︰

【13：12】藥明生物 （02269） 午後跌幅擴大至6%，低見69.5元。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後升近0.1%，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌逾1%，小米 （01810） 跌近2%，京東 （09618） 跌逾3%。

【13：00】港股午後初段跌近250點，報21502點，跌244點，科指跌0.8%，報4470點。

【12：35】【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

【12：00】恒指半日跌219點，報21527點，成交667億元。科指跌0.6%，報4477點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 反覆升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌1%。藥明生物 （02269） 跌逾5%。

【11：42】恒指中午收市前跌約232點，報21514點，科指跌0.8%，報4471點。

【11：39】金沙 （01928） 跌近3%，銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌3%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%，深證升近0.1%，創業板指升0.2%。

【11：16】新東方在綫 （01797） 將公布業績，股價績前靠穩，逆市升0.4%，新東方 （09901） 破頂高見34.7元後，股價跌0.7%。

【11：02】【新冠藥物】先聲藥業反插12%　與歌禮製藥簽訂利托那韋片供應協議

【10：57】【京東9618】京東：持續改善成本和效率　疫情三年增28萬員工

【10：56】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌近0.1%。

【10：38】弘業期貨 （03678） 逆市升3成，高見2.13元，成交6406萬元。

【10：37】開拓藥業 （09939） 挫一成，低見10.64元。

【10：29】內險股向下，國壽 （02628） 跌逾3%，平保 （02318） 跌逾2%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌逾1%。

【10：27】滙豐 （00005） 跌0.6%，中移動 （00941） 跌0.8%，友邦 （01299） 跌2%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：26】大市跌幅再次擴大至約200點，報21544點。科指跌0.6%，報4481點。

【10：22】快手 （01024） 逆市升逾1%，高見74.45元。

【央視春晚】快手與央視達成合作　除夕晚上8點App轉播春晚

【10：18】【新股IPO】兩新股首掛表現雲泥之別　昇能2459早段升23%、一手最多賺720元　潤華2455潛水曾插26%

【10：14】國美零售 （00493） 跌逾4%，低見0.127元。

【國美493】黃光裕再減持國美零售10億股　持股跌至僅10.8%

【10：11】內地經濟數據公布後，大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約130點，報21616點，科指跌0.2%，報4497點。

【10：02】中國四季度GDP按年升2.9%，2022年GDP按年增長3%。

【中國GDP】中國2022年經濟增長3%、第四季增長勝預期　人口逾半世紀首度下跌（附主要數據表）

【09：58】港股早段跌200點，報21538點，跌207點，科指跌0.6%，報4480點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 轉跌0.1%，美團 （03690） 轉跌0.8%。

【09：55】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至5%，低見69.6元。

【09：53】恒指跌逾百點，報21627點，跌119點，科指偏軟跌0.1%，報4501點。

【09：52】金禧 （00091） 再跌25%，低見0.045元，成交941萬元。

【09：51】舜宇 （02382） 升逾3%，瑞聲 （02018） 升0.1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%，丘鈦 （01478） 升0.6%。

【09：46】心動 （02400） 跌7%，低見23.7元。

【09：43】先聲藥業 （02096） 股價跌逾7%，低見11.84元。

【09：39】大市開市後跌幅收窄，一度轉升，最新跌約5點。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 早段升2%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%。

【09：35】【體育用品股】361度升半成　去年第四季主品牌零售額按年持平　電子商務平台產品整體流水增約25%

【09：34】中海油田服務 （02883） 預期年度淨利潤介乎21億到25億元，按年增加5.71至6.99倍，扣除非經常性損益的淨利潤介乎20億至24億元，2021年度虧損3500萬元。中海油田服務股價早段跌半成，低見9.15元。

【09：32】特步 （01368） 股價逆市升逾13%，高見10.5元。

【體育用品股】特步：上半年聚焦去庫存　銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

【體育用品股】特步去年第四季主品牌零售銷售　按年跌高單位數百分比、零售折扣增加

【09：25】中國中藥 （00570） 發盈警，預期年度淨利潤按年跌6至7成，股價今早低開逾3%。

【09：24】昇能集團 （02459） 首掛開報1.68元，高招股價1.6元5%，每手2000股計帳面賺160元。潤華服務 （02455） 開報1.38元，較招股價1.7元低18.8%，每手2000股計不計手續費蝕640元。

【09：21】ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.1%，藥明生物 （02269） 遭大股東減持，股價跌逾2%，恒指低開68點，開報21678點，科指跌0.3%，報4493點。

【09：13】期指開報21692點，跌34點。

【08：56】【新冠藥物】歌禮製藥與先聲藥業簽訂利托那韋片供應協議

【08：54】今日掛牌的新股石墨電極製造商昇能集團 （02459） 及內地物管潤華生活服務 （02455） 分別以1.6及1.7元下限定價，集資額約1.9億元及8940萬元，公開發售部分各超購9倍及8倍。昇能集團昨暗盤交易中，富途暗盤收報1.85元，較招股價高15.6%，以一手（2,000股）計，帳面賺500元；潤華生活服務則於輝立暗盤以低位收報1.3元，較招股價低23.5%，一手帳面蝕800元。

【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價　一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價　超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【08：36】恒指黑期跌約88點，報21642點，道指期貨升1點，報34417點。

【08：18】【配股潮】藥明生物2269大股東折讓近4%減持5600萬股　套現近40億元

【07：57】【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴　推動阿里巴巴進行更多回購

【07：54】【航運股】中遠海控入股中糧福臨門　斥資64億元

【07：45】恒指夜期偏軟，收市跌58點，收報21668點。

【07：30】美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐股收市升近0.5% 。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 恒指夜期 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資（第二版）
【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款