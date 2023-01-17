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【港股市況】恒指黑期跌約88點　道指期貨升1點（不斷更新）

股市 08:56 2023/01/17

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港股市況不斷更新

美股周一休市，歐股升近0.5%，至於恒指夜期偏軟，收市跌58點，收報21668點，意味大市若跟足走勢，恒生指數今早料低開。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：56】【新冠藥物】歌禮製藥與先聲藥業簽訂利托那韋片供應協議

【08：54】今日掛牌的新股石墨電極製造商昇能集團 （02459） 及內地物管潤華生活服務 （02455） 分別以1.6及1.7元下限定價，集資額約1.9億元及8940萬元，公開發售部分各超購9倍及8倍。昇能集團昨暗盤交易中，富途暗盤收報1.85元，較招股價高15.6%，以一手（2,000股）計，帳面賺500元；潤華生活服務則於輝立暗盤以低位收報1.3元，較招股價低23.5%，一手帳面蝕800元。

【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價　一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價　超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【08：36】恒指黑期跌約88點，報21642點，道指期貨升1點，報34417點。

【08：18】【配股潮】藥明生物2269大股東折讓近4%減持5600萬股　套現近40億元

【07：57】【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴　推動阿里巴巴進行更多回購

【07：54】【航運股】中遠海控入股中糧福臨門　斥資64億元

【07：45】恒指夜期偏軟，收市跌58點，收報21668點。

【07：30】美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐股收市升近0.5% 。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩

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