【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）

滙率大戰本周山雨欲來，英國周三公布CPI數據，日本央行周四議息，以及市場預期歐洲央行在下次加息0.5厘後，之後亦重回0.25厘幅度，令英鎊及日圓走強，美元、歐元相對弱，美滙指數曾跌穿92關。另外，高盛業績差，單日大跌24美元，累道指跌391點，納指則升0.1%。夜期跌4點，收報21627點，納斯達克金龍中國指數跌3.4%，收報7774點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 164.73 0.0% 騰訊ADR 373.39 -0.1% 滙豐ADR 56.75 +0.2% 阿里巴巴美股 112.55 -1.7%

北水轉錄26.7億元淨流入 大手買盈富基金沽建行騰訊

北水繼續在港股市場「逢低即買」的走勢，今日轉錄26.7億元淨流入。資金主要流入盈富基金 （02800） ，股份錄得22億元淨流入，恒生中國ETF （02828） 及先聲藥業 （02096） 分別錄得5.4及2.6億元淨流入；淨流出方面，建設銀行 （00939） 及騰訊 （00700） 分別錄4.6及4.3億元淨流出。

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騰訊阿里逆市升近1% 恒指跌169點

港股回吐跌逾100點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 逆市升近1%，美團 （03690） 8連跌，股價再跌0.5%，藥明生物 （02269） 跌6%，恒指低開68點後，早段曾倒升，其後再掉頭向下，午後曾最多329點，低見21417點。恒指全日跌169點，收報21577點，成交1267億元。科指跌0.1%，報4500點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 114.50 +1.0 +19 32 騰訊 373.80 +1.0 +18 13 李寧 70.00 +1.5 +3 36 中國平安 59.35 -2.4 -14 8 藥明生物 69.40 -6.1 -26 70 友邦 85.6 -2.7 -45 17

財經日誌︰

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大行報告︰

【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈 料上季總收入升1%

【濠賭股】花旗：澳門旅遊業復甦勢頭強勁 調高1月賭收預測、倍增至80億澳門元

【大行報告｜939】高盛：建行預計2022年派息比率將保持不變 2021年度派息比率約31%

即市走勢︰

【03：00】夜期跌4點，收報21627點

【23：18】夜期升12點

【18：34】恒指夜期跌2點，報21629點

【16：10】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 逆市升近1%，美團 （03690） 8連跌，股價再跌0.5%，藥明生物 （02269） 跌6%，恒指全日跌169點，收報21577點，成交1267億元。科指跌0.1%，報4500點。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

【16：00】恒指U盤前跌215點，報21531點。

【15：35】香港航天科技 （01725） 挫逾11%，低見5.7元。

【15：13】萬達酒店發展 （00169） 逆市升近15%，高見0.32元。

【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水 質押65%萬達酒店取融資（第二版）

【15：08】恒指尾市跌約230點，報21515點。

【14：58】先聲醫藥 （02096） 午後跌幅擴大至15%，低見11.38元。

【14：49】【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻 暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

【14：48】【ETF】未來資產：今年來4.6億元流入旗下中資股ETF、看好兩大主題 外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

【14：45】MOG （01952） 午後飈升逾66%，破頂高見13.62元，成交765萬元。

【14：25】【吉利175】吉利及雷諾合資公司擬引入沙特阿美作為投資者及合作夥伴 拓混合動力技術

【14：22】阿里巴巴 （09988） 最新升1%，騰訊 （00700） 跌0.7%，美團 （03690） 連跌8日，最新跌1%。

【14：22】【電動車】小鵬汽車三車款減價逾一成 午後跌幅曾擴至逾3%

【14：17】藥明生物 （02269） 最新跌逾6%，低見68.6元，藥明康德 （02359） 跌逾4%，於100元關口爭持。

【14：14】大市跌幅略為收窄至約250點，報21497點，午後曾低見21417點。科指跌0.7%，報4475點。

【13：31】聯通 （00762） 午後跌近3%，中電信 （00728） 跌2%，中移動 （00941） 跌0.6%。

【13：29】萬馬控股 （06928） 逆市升逾4成，高見2.88元，成交281萬元。

【13：25】恒指跌幅擴大至300點，報21441點，跌305點；科指跌1.2%，報4454點。

【13：25】【油服股】中海油服：國內外訂單同創新高 2023年資本開支達93億人幣 股價午後續挫半成

【13：20】【ETF】未來資產：看好消費龍頭品牌及電動車電池兩大主題 外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

【13：12】藥明生物 （02269） 午後跌幅擴大至6%，低見69.5元。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後升近0.1%，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌逾1%，小米 （01810） 跌近2%，京東 （09618） 跌逾3%。

【13：00】港股午後初段跌近250點，報21502點，跌244點，科指跌0.8%，報4470點。

【12：35】【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

【12：00】恒指半日跌219點，報21527點，成交667億元。科指跌0.6%，報4477點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 反覆升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌1%。藥明生物 （02269） 跌逾5%。

【11：42】恒指中午收市前跌約232點，報21514點，科指跌0.8%，報4471點。

【11：39】金沙 （01928） 跌近3%，銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌3%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%，深證升近0.1%，創業板指升0.2%。

【11：16】新東方在綫 （01797） 將公布業績，股價績前靠穩，逆市升0.4%，新東方 （09901） 破頂高見34.7元後，股價跌0.7%。

【11：02】【新冠藥物】先聲藥業反插12% 與歌禮製藥簽訂利托那韋片供應協議

【10：57】【京東9618】京東：持續改善成本和效率 疫情三年增28萬員工

【10：56】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌近0.1%。

【10：38】弘業期貨 （03678） 逆市升3成，高見2.13元，成交6406萬元。

【10：37】開拓藥業 （09939） 挫一成，低見10.64元。

【10：29】內險股向下，國壽 （02628） 跌逾3%，平保 （02318） 跌逾2%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌逾1%。

【10：27】滙豐 （00005） 跌0.6%，中移動 （00941） 跌0.8%，友邦 （01299） 跌2%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：26】大市跌幅再次擴大至約200點，報21544點。科指跌0.6%，報4481點。

【10：22】快手 （01024） 逆市升逾1%，高見74.45元。

【央視春晚】快手與央視達成合作 除夕晚上8點App轉播春晚

【10：18】【新股IPO】兩新股首掛表現雲泥之別 昇能2459早段升23%、一手最多賺720元 潤華2455潛水曾插26%

【10：14】國美零售 （00493） 跌逾4%，低見0.127元。

【國美493】黃光裕再減持國美零售10億股 持股跌至僅10.8%

【10：11】內地經濟數據公布後，大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約130點，報21616點，科指跌0.2%，報4497點。

【10：02】中國四季度GDP按年升2.9%，2022年GDP按年增長3%。

【中國GDP】中國2022年經濟增長3%、第四季增長勝預期 人口逾半世紀首度下跌（附主要數據表）

【09：58】港股早段跌200點，報21538點，跌207點，科指跌0.6%，報4480點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 轉跌0.1%，美團 （03690） 轉跌0.8%。

【09：55】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至5%，低見69.6元。

【09：53】恒指跌逾百點，報21627點，跌119點，科指偏軟跌0.1%，報4501點。

【09：52】金禧 （00091） 再跌25%，低見0.045元，成交941萬元。

【09：51】舜宇 （02382） 升逾3%，瑞聲 （02018） 升0.1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%，丘鈦 （01478） 升0.6%。

【09：46】心動 （02400） 跌7%，低見23.7元。

【09：43】先聲藥業 （02096） 股價跌逾7%，低見11.84元。

【09：39】大市開市後跌幅收窄，一度轉升，最新跌約5點。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 早段升2%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%。

【09：35】【體育用品股】361度升半成 去年第四季主品牌零售額按年持平 電子商務平台產品整體流水增約25%

【09：34】中海油田服務 （02883） 預期年度淨利潤介乎21億到25億元，按年增加5.71至6.99倍，扣除非經常性損益的淨利潤介乎20億至24億元，2021年度虧損3500萬元。中海油田服務股價早段跌半成，低見9.15元。

【09：32】特步 （01368） 股價逆市升逾13%，高見10.5元。

【體育用品股】特步：上半年聚焦去庫存 銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

【體育用品股】特步去年第四季主品牌零售銷售 按年跌高單位數百分比、零售折扣增加

【09：25】中國中藥 （00570） 發盈警，預期年度淨利潤按年跌6至7成，股價今早低開逾3%。

【09：24】昇能集團 （02459） 首掛開報1.68元，高招股價1.6元5%，每手2000股計帳面賺160元。潤華服務 （02455） 開報1.38元，較招股價1.7元低18.8%，每手2000股計不計手續費蝕640元。

【09：21】ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.1%，藥明生物 （02269） 遭大股東減持，股價跌逾2%，恒指低開68點，開報21678點，科指跌0.3%，報4493點。

【09：13】期指開報21692點，跌34點。

【08：56】【新冠藥物】歌禮製藥與先聲藥業簽訂利托那韋片供應協議

【08：54】今日掛牌的新股石墨電極製造商昇能集團 （02459） 及內地物管潤華生活服務 （02455） 分別以1.6及1.7元下限定價，集資額約1.9億元及8940萬元，公開發售部分各超購9倍及8倍。昇能集團昨暗盤交易中，富途暗盤收報1.85元，較招股價高15.6%，以一手（2,000股）計，帳面賺500元；潤華生活服務則於輝立暗盤以低位收報1.3元，較招股價低23.5%，一手帳面蝕800元。

【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價 一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價 超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【08：36】恒指黑期跌約88點，報21642點，道指期貨升1點，報34417點。

【08：18】【配股潮】藥明生物2269大股東折讓近4%減持5600萬股 套現近40億元

【07：57】【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴 推動阿里巴巴進行更多回購

【07：54】【航運股】中遠海控入股中糧福臨門 斥資64億元

【07：45】恒指夜期偏軟，收市跌58點，收報21668點。

【07：30】美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐股收市升近0.5% 。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌58點 憧憬中美角力降溫（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩