  • 13°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴　推動阿里巴巴進行更多回購

股市 07:57 2023/01/17

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴　推動阿里巴巴進行更多回購

活躍投資者、遊戲驛站GameStop（美︰GME）主席科恩 （Ryan Cohen）據報購入阿里巴巴 （09988） 價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴加速及進一步股票回購計畫。《華爾街日報》引述知情人士消息報道，Ryan Cohen已向阿里巴巴董事會表示，其股票回購計畫可再擴大200億美元，達到約600億美元。

根據報道，Ryan Cohen去年下半年購入股份，並於8月首次聯繫阿里巴巴董事會，表達對阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來5年可實現雙位數銷售額和近20%自由現金流增長。

另外，Ryan Cohen對阿里巴巴管理層在實現盈利增長的同時整合優質資產的能力表示欽佩，知情人士表示，Ryan Cohen希望與阿里巴巴建立長期合作關係。 

報道指，在初步溝通後，阿里巴巴於11月宣布其董事會批准將公司股票回購計劃擴大150億美元至400億美元，同時還將其延長至2025年3月。

Ryan Cohen所持股份與阿里巴巴近3000億美元的市值相比，雖然微不足道，但Ryan Cohen擁有廣泛的追隨者。Ryan Cohen靠創立網上寵物零售商Chewy Inc致富，近幾個月來公開表現出對中國經濟的親和力。

【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%

【互聯網監管】中國政府據報擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里巴巴子公司　圖以增強控制能力

責任編輯︰梁浩碩

港股 GameStop（美：GME） 阿里巴巴－SW（09988） 回購 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【配股潮】藥明生物2269大股東折讓近4%減持5600萬股　套現近40億元

下一篇文章

【航運股】中遠海控入股中糧福臨門　斥資64億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款