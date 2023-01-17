【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多

▲ 【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴 推動阿里巴巴進行更多回購

活躍投資者、遊戲驛站GameStop（美︰GME）主席科恩 （Ryan Cohen）據報購入阿里巴巴 （09988） 價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴加和擴大股票回購。《華爾街日報》引述知情人士消息報道，Ryan Cohen已向阿里巴巴董事會表示，其股票回購計劃可再擴大200億美元，達到約600億美元。

阿里巴巴早段曾走高近3%，報116.8元，創去年7月以來新高，但最新股價已倒跌，新報113.1元，成交達34億元。

Cohen 去年下半年入股 曾接觸阿里巴巴董事會

根據報道，Ryan Cohen去年下半年購入股份，並於8月首次聯繫阿里巴巴董事會，表達對阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來5年可實現雙位數銷售額和近20%自由現金流增長。

另外，Ryan Cohen對阿里巴巴管理層在實現盈利增長的同時整合優質資產的能力表示欽佩，知情人士表示，Ryan Cohen希望與阿里巴巴建立長期合作關係。

報道指，在初步溝通後，阿里巴巴於11月宣布其董事會批准將公司股票回購計劃擴大150億美元至400億美元，同時還將其延長至2025年3月。

Ryan Cohen所持股份與阿里巴巴近3000億美元的市值相比，雖然微不足道，但Ryan Cohen擁有廣泛的追隨者。Ryan Cohen靠創立網上寵物零售商Chewy Inc致富，近幾個月來公開表現出對中國經濟的親和力。

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責任編輯︰梁浩碩