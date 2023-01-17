▲ 【航運股】中遠海控入股中糧福臨門 斥資64億元

中遠海控 （01919） 公布，昨（16日）與中糧福臨門、中糧集團及其他投資者經協商一致訂立增資協議，其中公司同意認購而中糧福臨門同意發行及配發約1.8億股，向中糧福臨門出資54.99億元民幣（相當於約63.8億港元）。

於增資完成前，中遠海控並無持有中糧福臨門股份，於增資完成後，公司將持有中糧福臨門約5.81%股份。中糧福臨門不會成為公司的附屬公司，其財務報表將不會綜合併入公司財務報表。

中糧福臨門主要從事經營範圍包括食品加工及品牌銷售業務和全球農糧供應鏈業務；食品加工及品牌銷售 業務經營品類主要包括米麵食品、食用油、啤酒原料加工、飼料原料等；全球農 糧供應鏈業務主要經營品類包括大豆、玉米、小麥等農糧商品，以及棉花、食 糖、咖啡等軟商品，提供倉儲、物流、貿易等全產業鏈服務。

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編輯：姚卓然