  • 13°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航運股】中遠海控入股中糧福臨門　斥資64億元

股市 07:54 2023/01/17

分享：

分享：

【航運股】中遠海控入股中糧福臨門　斥資64億元

中遠海控 （01919） 公布，昨（16日）與中糧福臨門、中糧集團及其他投資者經協商一致訂立增資協議，其中公司同意認購而中糧福臨門同意發行及配發約1.8億股，向中糧福臨門出資54.99億元民幣（相當於約63.8億港元）。

於增資完成前，中遠海控並無持有中糧福臨門股份，於增資完成後，公司將持有中糧福臨門約5.81%股份。中糧福臨門不會成為公司的附屬公司，其財務報表將不會綜合併入公司財務報表。

中糧福臨門主要從事經營範圍包括食品加工及品牌銷售業務和全球農糧供應鏈業務；食品加工及品牌銷售 業務經營品類主要包括米麵食品、食用油、啤酒原料加工、飼料原料等；全球農 糧供應鏈業務主要經營品類包括大豆、玉米、小麥等農糧商品，以及棉花、食 糖、咖啡等軟商品，提供倉儲、物流、貿易等全產業鏈服務。

相關文章：

【航運股】中遠海控吸母企之上港股份及廣州港股權　斥資共197億人幣

【業績｜航運】中遠海控第三季盈利增長急放慢至6%　197億人幣吸母企資產

【航運業】美國對中國製造訂單據報大削四成　受中國工廠1月初停工＋需求下跌影響

編輯：姚卓然

港股 中遠海控（01919） 航運 航運股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【阿里巴巴9988】GME主席Ryan Cohen據報入股阿里巴巴　推動阿里巴巴進行更多回購

下一篇文章

【Morning精點】姜濤1800萬首置購維壹兩房　無線吸塵機吸淨能力懸殊、小米Dyson一款表現最差
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款