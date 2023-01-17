李嘉誠贊助免費坐摩天輪 醫護外傭姐姐等2.6萬人都有份 網民群起比like

隨著香港逐步復常，農曆新年將至，今年大家外出賀歲的氣氛更濃。李嘉誠基金會（Li Ka Shing Foundation） 在社交平台發帖文指，將贊助共26,000人免費乘坐摩天輪。



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基金會指，李嘉誠在辦公室留意到中環的「新春節慶」開展，主動聯絡主辦方，贊助疫情間守護香港的醫護，服務香港的外傭，和福利機構等共26000人免費乘坐摩天輪及參加攤位遊戲。



基金會又指：「照護身心健康，相互關懷的社會是珍貴禮物，祝願大家新年福杯滿溢，事事順心如意。」



以上帖文一出，引來大批網民讚好，不少人也為家中查詢外傭如何申請。絕大部份的留言是感謝李嘉誠的行動。



以下是網民的留言：

「真的外傭也受惠？我代家中外傭姐姐感謝李先生溫暖之舉。確實外傭門在這幾年的謹守岡位及理解也對社會貢獻。

「多謝誠哥關心 社會有需要人士，特別是我們的醫護人員」



醫護真係攞自己條命去救人，真係值得我地去專敬佢地



李生做慈善用心用力，香港多幾個誠哥，香港真的有福了

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責任編輯：陳詠妍