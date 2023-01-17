【大戶追蹤】 王健林向淡馬錫抵押 萬達酒店全數65%持股

根據聯交所資料顯示，萬達酒店發展（00169）控股股東萬達海外，此前將所持65.04％的股份悉數質押，作為獲提供貸款融資的抵押品，有關貸款人為新加坡主權基金淡馬錫。萬達酒店全日收報0.32元，大升18.5%。

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最新權益披露顯示，原來沒持有萬達酒店股權的淡馬錫，於1月11日持股比例變為65.04％，涉及股份超過30.55億股；原因是淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co.Limited 提供貸款，獲萬達酒店的股份作為擔保。

萬達酒店曾於上周四（12日）公告稱，由王健林最終實益擁有的控股股東萬達海外，將約30.55億股的股份質押予貸款人，作為貸款融資的抵押品。

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