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【大戶追蹤】 王健林向淡馬錫抵押 萬達酒店全數65%持股

股樓投資 18:32 2023/01/17

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根據聯交所資料顯示，萬達酒店發展（00169）控股股東萬達海外，此前將所持65.04％的股份悉數質押，作為獲提供貸款融資的抵押品，有關貸款人為新加坡主權基金淡馬錫。萬達酒店全日收報0.32元，大升18.5%。

【大行報告】大摩：目前估值吸引 續列滙豐控股為首選  詳情請看【下一頁

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

最新權益披露顯示，原來沒持有萬達酒店股權的淡馬錫，於1月11日持股比例變為65.04％，涉及股份超過30.55億股；原因是淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co.Limited 提供貸款，獲萬達酒店的股份作為擔保。

萬達酒店曾於上周四（12日）公告稱，由王健林最終實益擁有的控股股東萬達海外，將約30.55億股的股份質押予貸款人，作為貸款融資的抵押品。

【大行報告】料對內地客銷售有強勁增長 保誠獲納入高盛確信名單  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

萬達酒店發展（00169） 港股

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