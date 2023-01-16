▲ 【恒大危機】中國恒大、恒大物業及恒大汽車同炒羅兵咸 上會栢誠接手核數師

中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 周一宣布，會計師事務所羅兵咸應公司建議辭任核數師，即日生效，將委任上會栢誠為公司新核數師。

中國恒大稱，集團的債務重組工作正在積極地推進，完成2021年審計財務報表尤其重要及關鍵，由於羅兵咸就集團持續經營編製基礎及相關披露影響的評估，資產的減值評估要求額外的審計工作及程序，雙方對工作範圍及時間表未能達成一致。

恒大董事會認為，委聘另一家核數師在切實可行的情況下儘快推進完成審核工作，符合公司及其持份者的最佳利益，因此，董事會建議羅兵咸辭任公司核數師。

羅兵咸於其致審核委員會及董事會的日期為2023年1月16日的辭任函中闡明導致其辭去公司核數師職務的事項，主要涉及羅兵咸未獲得知恒大汽車獨立調查的進展；恒大物業的134億元人民幣質押擔保；部分債務評估；持續經營評估等。

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編輯：李哲毅