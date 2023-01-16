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【字節跳動】TikTok據報擬耗資15億美元重組美國業務　近期與國會議員、民間組織對話

股市 22:58 2023/01/16

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【字節跳動】TikTok據報擬耗資15億美元重組美國業務　近期與國會議員、民間組織對話

有外電指，中國科技公司字節跳動（ByteDance）旗下短片社交平台TikTok擬對美國業務進行一項耗資 15 億美元的重組計畫，據報TikTok最近與美國國會議員及民間社會組織對話，並透露公司將如何提高透明度。

TikTok過去兩年與美國監管機構就當地業務進行談判，此前TikTok基本上對民間社會組織保持沉默，因為公司正與美國外國投資委員會（Cfius）進行談判如何在美國繼續運營。

有國會議員考慮提禁止TikTok 擔心數據安全

近月，隨著聯邦及州政客通過禁止在政府設備上使用TikTok，TikTok 與美國官員及立法機構的談判變得更加緊迫，國會正考慮一項在美國禁止 TikTok 的法案，因有議員擔心中國或透過TikTok接觸美國用戶數據，或者操控美國用戶的觀看內容，然而TikTok 此前也否認上述指控。

報道引述消息指，TikTok會在重組計劃承諾針對其內容推薦算法的監督措施，使美國相信TikTok有能力獨立於其母公司字節跳動有限公司運營。報道又引述TikTok發言人表示，公司認為其提案解決對內容推薦以及用戶數據訪問擔憂。

TikTok：取得實質性進展 期待消除擔憂

TikTok發言人稱，集團不是在等待達成協議，在過去的一年裡，公司在實施解決方案方面取得實質性進展，並期待完成這項工作以消除這些擔憂。

據報與華盛頓的談話中，TikTok 高管描述甲骨文（Oracle，美：ORCL）如何協助營運；外部如何檢視TikTok有關推薦及刪除影片的代碼。

字節跳動冀保TikTok擁有權

字節跳動正試圖在與美國官員的談判中保持謹慎，字節跳動目標是保持 TikTok 在美國擁有權，但也使TikTok運營更加透明，並由獲美國政府批准的員工監督營運。字節跳動正試圖說服國會，通過這些措施，TikTok不會對美國公民構成威脅。

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編輯：李哲毅

美股 美國國會 字節跳動 抖音 甲骨文（Oracle，美：ORCL）
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