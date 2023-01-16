【歐洲經濟】歐元集團料經濟可避免衰退　今年通脹或回落至6%至7%

歐元區12月通脹按年升幅為9.2%，由11月的雙位數升幅回落，亦較市場預期為低，歐元集團（Eurogroup）主席Paschal Donohoe受訪時指，料歐元區20國今年通脹有望回落至6%至7%左右，而且區內經濟或會有「非常低的成長水平」，有望避免出現衰退。

Paschal Donohoe在歐元區財長會議召開前指，歐元區20國通脹今年預計將從去年的8%至9%，放緩至6%至7%左右。又指目前的經濟指標再次驗證歐元以及歐元區經濟體的韌性，今年可能會以非常低的成長水平免於衰退。

經濟最終或僅出現淺層經濟萎縮

歐盟經濟專員Paolo Gentiloni亦發表類似意見，他認為經濟形勢雖然仍有不確定性，但歐洲有機會避免深度和長期的衰退。因歐元區設法降低對能源的依賴，能源價格大幅下降，去年年底通膨率已經見頂，所以歐洲有機會避免深度衰退，最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。



Gentiloni表示，歐盟需要努力實施8,070億歐元（8,730億美元）的NextGenerationEU復甦計畫，就財政規則達成協議，支持競爭力和投資，並協調針對最弱勢群體的政策，避免增加公共支出。

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編輯：葉志偉