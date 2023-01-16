【新股IPO】美麗田園醫療健康2373首日掛牌收報29.65元升53.5% 一手帳面賺5165元

內地傳統美容及醫療美容服務商美麗田園醫療健康（02373）首日掛牌，開市報30.5元，較招股價高開近58%，最高曾見32.99元，低見28.05元；收市報29.65元，較招股價19.32元升53.5%；全日成交1,523萬股，涉資4.5億元，以每手500股計，一手帳面賺5165元。

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美麗田園醫療健康是次來港上市以每股19.32元合共發售4,053.65萬股（包括1.614.1萬股舊股），並已引入包括TruMed、貝泰妮、巨子生物（02367）控股股東Juzi Holding及Harvest四名基石投資者，合共認購2,169.7萬股；10%公開發售獲逾21倍超購，已啟動回撥機制佔比增至30%，認購一手中籤率55%。

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集資所得主要用作擴張和升級服務網絡、進行戰略併購加盟店，以及進一步投資於信息技術系統等。上市聯席保薦人分別為大摩、海通國際及華泰國際。

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記者：張以正