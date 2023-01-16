【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展　提升管理效益　助初創研發落地

▲ 首批試點項目的4家初創企業聚首展示智慧城市導向方案，分享獨特B2B孵化之旅成果。

希慎興業去年與香港科技園合作，成立B2B孵化平台「The Community Lab」培育初創企業和創科人才，其中的「Last-mile Testing Programme」（LMTP），更為初創提供實驗平台，將其科研技術於真實環境中測試，推動落實智慧城市；而今（16日）由該兩間公區舉辦的演示日，就分享了首批試點項目的成果。

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希慎興業表示，LMTP的目的是為初創提供一個現實及複雜的社區環境來試行他們的概念驗證項目（"PoC"）。在經過數月的指導、開發和測試後，LMTP首批試點項目中的4間初創，已在真實的測試場境試行並調整其研發，達到商業應用目的，其成果如下：

1. 為客人建議行程規劃：希慎興業旗下的利園區，處於人流及車流甚繁忙的地段，智慧出行初創SOCIF透過使用AI邊緣運算技術，進行自動化客流統計，協助估算排隊人流；同時也以網絡應用程式（Web application）作基礎，協助整合及分析各類交通工具的實時數據，向用戶提供更佳的行程規劃建議。

2. 提升租戶溝通效率：以往當商場有推廣活動，主要以實體告示形式，安排人手向每間店舖租戶派發，但時間及資源成本相當大。訊息管理平台imBee則為希慎旗下Lee Gardens Club手機應用程式提供解決方案，協助希慎進行兩個大型推廣活動期間，向共290個租戶前線員工傳送PDF格式的活動告示。這除有助整個公告過程無紙化外，也使業主與租戶的溝通變得更即時和有效率。

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提供預測性維修 助物管團隊營運

3. 預測商場機械的故障及損壞、減維修成本：物聯網系統服務初創Xtra Sensing旗下的檢測系統XpiderWeb，利用震動感應器為利園三期中央冷氣系統的水塔提供預測性維修；此外，通過數據分析，也能為利園的水塔三組電機和風扇提供遠端無線狀態監測，協助物業管理團隊營運時更未雨綢繆，且節省支出、時間和人力資源。

4. 自動化檢查外牆：智慧城市解決方案供應商Chain Technology在利園社區的唐樓天井，利用檢測機械人為建築物拍攝相片，再以人工智能進行檢查外牆，於其網絡分析平台以融合實景模型整合，這不但是更安全和節省空間的方法，且可在短時間內完成自動化檢查，有助提高社區內建築問題的可視性。

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責任編輯：陳卓賢