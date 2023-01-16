▲ 【港交所人事】港交所委任陳翊庭為聯席營運總監 前政助伍潔鏇升任上市主管

港交所 （00388） 公布，委任現任上市市管陳翊庭為聯席營運總監，與另一聯席營運總監姚嘉仁共同負責港交所業務的所有營運事宜，直接向行政總裁歐冠昇匯報。港交所表示，陳翊庭直接領導的部門包括首席中國經濟學家辦公室、企業傳訊、集團戰略、人力資源、內地業務發展和LME Clear。

陳翊庭轉任聯席營運總監後，港交所將任命上市科政策主管伍潔鏇為上市主管。

二人新崗位會在2月1日生效。

港交所前聯席營運總監莊博禮去年11月離任，並出往新加坡，交易所繼任讓姚嘉仁獨任集團營運總監。在最新分工下，姚嘉仁繼續兼任股本證券業務主管，負責港交所旗下現貨和衍生產品的交易、結算以及存管業務的運作。他也會繼續擔任聯交所及期交所行政總裁。

陳翊庭及姚嘉仁擔任聯席營運總監的委任已獲證監會批准。

陳翊庭2020年回巢 伍潔鏇與梁鳳儀同期任職財庫局

歐冠昇表示，交易所建設面向未來的領先市場的願景中，需要全力推動各項戰略部署，建構強大、專注且以客戶為中心的組織，發揮好交易所團隊的人才優勢，為此做出相關管理層調整。

現年53歲的陳翊庭2020年重返港交所出任上市主管，同齡的姚嘉仁則較她早一年加入港交所。

▲ 伍潔鏇獲任命為港交所上市主管

49歲的伍潔鏇在2008年至12年期間曾任財庫局政治助理，同期副局長為現任證監會行政總裁梁鳳儀。伍潔鏇持有劍橋大學法律文學學士學位及法律文學碩士學位。

歐冠昇稱，近年來在管理上市科和落實上市科的一些重大項目中，伍潔鏇都作出重要貢獻。

蘇盈盈掌新興業務和FIC LME CEO領集團所有大宗商品業務

除了上述人事任命，港交所宣布委任，市場聯席主管蘇盈盈將成為集團新興業務和貨幣及固定收益業務主管，除了負責她目前領導的固定收益和貨幣市場、數據、數碼資産和碳市場/ESG市場團隊外，她還將負責領導市場政策和發展團隊。

此外，港交所集團大宗商品業務主管兼倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張柏廉將負責港交所的所有大宗商品業務，包括前海聯合交易中心和全球大宗商品産品開發。張柏廉去年曾考慮離任，但最終獲挽留。

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編輯：麥德銘