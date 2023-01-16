  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高　今年ROE改善、重申為行業首選

股市 18:48 2023/01/16

分享：

分享：

【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高　料今年ROE改善、重申為行業首選

滙豐 （00005） 股價今年來較波動，摩根士丹利指，隨內地重新開關及經濟向好，加上環球通脹及經濟增長的可見度增加，投資者將會專注於滙豐今年股本回報率（ROE）改善，意味未來13個月滙豐的回報佔市值佔重可高達14%，相信滙豐估值仍然吸引，維持其行業首選地位。

大摩指，基於市場現時較關注高通脹風險及息口對環球經濟的影響，信貸風險的憂慮亦覆蓋了回報率上升的利好因素，預期滙豐股價於今年上半年受壓，但隨中國經濟轉好，環球風險受控，預期投資者焦點會重新放在集團股本回報率改善。

滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任【下一頁】

大摩預期，今年滙豐的淨息差持續改善，令淨息差收益率增長14%，加上財富管理費用上升，可帶動收入增長10%。不過，基於環球經濟增長放慢，大摩料滙豐的債務撥備也會增加50%，但經常性盈利仍有14%增長，有形資本回報率約13%。

大摩料今年滙豐股息開支約90億美元

回購方面，大摩預期滙豐會於公布第二季業績時，一併宣布10億美元的回購計劃，而隨首季恢復派發季息，預期今年股息開支約90億美元，2024年初會增加至97.5億美元，佔市值約14%。

大摩稱，滙豐現時股價相當於2023年預測市盈率約7.3倍，低於長期平均估值約10.9倍，股息率約6.5厘。該行予滙豐「增持」評級，目標價59.8元，以滙豐周一收市價56.65元計，潛在升幅約5.6%。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【大行報告｜HSBC】滙豐高開近2%　富瑞：上調滙豐評級至「買入」、中港解封前景被低估

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐據報發電郵招攬投資銀行家　「裁員壓力很大 讓人不知所措」

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 滙豐控股（00005） 大行報告 潛在升幅 目標價 市盈率 中國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股夜期+北水】北水淨流出8.5億元　買藥明大手沽美團港交所　恒指夜期跌27點（不斷更新）

下一篇文章

【航空數據】南航12月客運運力按年下降25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【港股夜期+北水】北水淨流出8.5億元　買藥明大手沽美團港交所　恒指夜期跌27點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水淨流出8.5億元　買藥明大手沽美團港交所　恒指夜期跌27點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款