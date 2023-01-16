【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高　今年ROE改善、重申為行業首選

▲ 【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高 料今年ROE改善、重申為行業首選

滙豐 （00005） 股價今年來較波動，摩根士丹利指，隨內地重新開關及經濟向好，加上環球通脹及經濟增長的可見度增加，投資者將會專注於滙豐今年股本回報率（ROE）改善，意味未來13個月滙豐的回報佔市值佔重可高達14%，相信滙豐估值仍然吸引，維持其行業首選地位。

大摩指，基於市場現時較關注高通脹風險及息口對環球經濟的影響，信貸風險的憂慮亦覆蓋了回報率上升的利好因素，預期滙豐股價於今年上半年受壓，但隨中國經濟轉好，環球風險受控，預期投資者焦點會重新放在集團股本回報率改善。

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大摩預期，今年滙豐的淨息差持續改善，令淨息差收益率增長14%，加上財富管理費用上升，可帶動收入增長10%。不過，基於環球經濟增長放慢，大摩料滙豐的債務撥備也會增加50%，但經常性盈利仍有14%增長，有形資本回報率約13%。

大摩料今年滙豐股息開支約90億美元

回購方面，大摩預期滙豐會於公布第二季業績時，一併宣布10億美元的回購計劃，而隨首季恢復派發季息，預期今年股息開支約90億美元，2024年初會增加至97.5億美元，佔市值約14%。

大摩稱，滙豐現時股價相當於2023年預測市盈率約7.3倍，低於長期平均估值約10.9倍，股息率約6.5厘。該行予滙豐「增持」評級，目標價59.8元，以滙豐周一收市價56.65元計，潛在升幅約5.6%。

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編輯：陳韻妍