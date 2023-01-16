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入境限制放寬　外籍業主回港賣樓　東涌影岸‧紅3房套988萬沽

股樓投資 18:58 2023/01/16

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經濟邁步復常，樓市氣氛亦見回暖，不少業主趁機沽貨，減價平盤承接力亦強勁。中原地產張奇瑋說，東涌影岸‧紅B座低層C室，實用面積879平方呎，三房套間隔，享海景，原業主為外籍人士，早前趁租客約滿遷出，加上本港放寬入境限制，特地回港賣樓，上址原開價1,050萬元，放盤不足一個月，終以988萬元沽出，實用呎價約11,240元。  

張奇瑋指，買家為區內租客，見新一年成交明顯加快，大市回暖，而業主普遍仍願意減價，平盤仍有選擇，故把握機會趁平入市。

資料顯示，原業主於2006年底以375萬元一手買入單位，初時自用，近年已改為出租，持貨16年轉售，現帳面獲利613萬元，單位期內升值1.6倍。 

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